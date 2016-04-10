۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

ساماندهی فاضلاب شهر جدید پردیس در دستور کار محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران روز گذشته در بازدید از محل احداث تصفیه خانه فاضلاب پردیس گفت: فاضلاب پردیس که یکی از اصلی ترین منابع آلاینده حوزه آبریز سد ماملو است.

به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران روز گذشته از محل احداث تصفیه خانه فاضلاب پردیس بازدید کرد.

محمدهادی حیدر زاده در این بازدید گفت: با توجه به اهمیت حفاظت کیفی منابع آب و بحران های موجود در زمینه محدودیت های آبی، موضوع ساماندهی فاضلاب شهر جدید پردیس که یکی از اصلی ترین منابع آلاینده حوزه آبریز سد ماملو است، در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بوده  است.

وی افزود: نهایتا با پیگیری های مجدانه، مدول اول تصفیه خانه مذکور با پیشرفت فیزیکی به میزان۸۰ درصد در حال تکمیل است.

طبق اظهارات مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، در حال حاضر تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه مذکور تا پایان خرداد سال ۹۵ مد نظر است. مدول اشاره شده ۱۲۵۰۰۰ نفر از جمعیت مجموعه شهر جدید پردیس و فازهای ۱تا ۵ را پوشش خواهد داد و چهار مدول دیگر به منظور تحت پوشش قرار دادن کل جمعیت شهر جدید پردیس در دستور کار قرار دارد.

 

مسعود بربر

