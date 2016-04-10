به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در نشست تنطیم بازار استان با اشاره به اینکه موانع پیش روی سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری برداشته شود، اظهار داشت: ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری راهکار توسعه چهارمحال و بختیاری در حوزه های مختلف است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه اشتغال جوانان و افزایش درامد را برای مردم سبب می شود.

وی با اشاره به اینکه مدیران نقش مهمی در رفع موانع سرمایه گذاری دارند، اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی باید با تلاش بیشتر در مسیر افزایش سرمایه گذاری و رونق بخش تولید در استان حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به نامگذاری سالجاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری، ادامه داد: خرید محصولات داخلی نقش مهمی در محقق شدن اقتصاد مقاومتی دارد.

وی ادامه داد: باید خرید محصولات داخلی در سطح جامعه فرهنگ سازی شود و صنعتگران نیز با تولید محصولات با کیفیت زمینه فروش بیشتری را در داخل برای خود فراهم کنند.

۷۷۰ تن گوشت مرغ در بازار استان در هفته پایانی اسفند ماه توزیع شد

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: با برنامه ریزی ها انجام شده در خصوص جوجه ریزی مرغداری ها پیش از ایام نوروز مشکلی در تامین گوشت مرغ شب عید در سطح استان نداشتیم.

ذبیح الله غریب عنوان کرد: طی تمهیدات انجام شده برای شب عید و ایام نورز گوشت قرمز و سفید تامین شد و کمبودی در این ایام در سطح استان نداشتیم.

وی ادامه داد: در هفته پایانی اسفند ماه بیش از ۷۷۰ تن گوشت مرغ در بازار استان توزیع شد.