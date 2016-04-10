۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

ناکامی یورش تکفیریهای داعش به «عامریة الفلوجة» الأنبار

نیروهای مردمی عراق تلاش تکفیریهای داعش برای نفوذ به منطقه «عامریة الفلوجة» در استان الأنبار را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش تلاش کردند تا در عملیاتی به منطقه «عامریة الفلوجة» واقع در استان الانبار نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری داعش برای نفوذ به «عامریة الفلوجة» با دخالت نیروهای مردمی عراق ناکام ماند.

نیروهای مردمی پس از درگیری های شدید با تکفیریها موفق به عقب راندن آنها از «عامریة الفلوجة» شدند.

از سوی دیگر، «اسماعیل المحلاوی» فرمانده عملیات الانبار از حملات توپخانه ای گسترده ارتش عراق به مواضع تکفیری ها در نقاط مختلف استان الانبار خبر داد.

به گفته وی به دنبال حملات توپخانه ای به مواضع تکفیریها در الانبار ۹ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

گفتنی است، عملیات ارتش عراق با حمایت های عشایر و نیروهای مردمی برای پاکسازی استان الانبار از لوث تروریست های تکفیری همچنان ادامه دارد.

