به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاکری شمسی در مراسم تقدیم اعتبارنامه نماینده منتخب مردم یزد و اشکذر در مجلس اظهار داشت: در انتخابات اسفندماه بیش از ۶۰ درصد مردم یزد در انتخابات شرکت کردند در حالی که در دوره های گذشته درصد مشارکت زیر ۵۰ درصد بود.

رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان یزد افزود: تعامل بسیار خوبی بین هیئت های نظارت، اجرایی و بازرسی در انتخابات شهرستان یزد وجود داشت و تلاش شبانه روزی صورت گرفت تا به حواشی پرداخته نشود و توجه به اصل حضور مردم و مشارکت حداکثری آنها صورت گرفت.

وی ادامه داد: هر چند به صورت رسمی از ۲۸ آذرماه ۹۴ فعالیت ستاد انتخابات شهرستان در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک شروع شد اما از ماه‌ها قبل یعنی از اوایل نیمه دوم سال ۹۴ با تشکیل ستاد انتخابات شهرستان و شکل گیری کمیته های پنچ گانه فعالیت ما آغاز شده بود و در این حوزه به دلیل حضور اقلیت زرتشتی دارای دو هیئت اجرایی بودیم.

شاکری شمسی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده شاهد حضور حداکثری مردم در این انتخابات بودیم و طبق آمار به دست آمده بعد از دوره اول و دوم، شاهد بیشترین حضور مردم در انتخابات های گذشته هستیم.

فرماندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: شهرستان یزد با دو بخش مرکزی و زارچ و چهار شهر و سکونت بیش از ۶۴۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۶۰ هزار نفری استان نیازمند توجه بیشتر مسئولان به ویژه نمایندگان مردم است.