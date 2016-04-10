ماهان تندیس قم به نخستین پیروزی خود دست یافت

ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های لیگ برتر فوتسال رده سنی امید باشگاه‌های کشور امروز ادامه یافت و تیم فوتسال ماهان تندیس قم در دومین دیدار خود توانست به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند.



وی افزود: تیم‌های ماهان تندیس قم و طاهای تنکابن عصر یکشنبه در سالن شهرداری رشت با هم مسابقه دادند که این بازی در نهایت با پیروزی ۶ بر ۲ تیم ماهان تندیس قم به پایان رسید.



سرپرست تیم فوتسال ماهان تندیس قم گفت: در این مسابقه تیم ماهان تندیس قم در نیمه اول با تنها گل وحید نظافت برنده به رختکن رفت و همین بازیکن در ابتدای نیمه دوم گل دوم تیمش را به ثمر رساند و سپس مسعود داوود آبادی برای ماهان تندیس گل سوم را زد.



شریفی بیان داشت: در ادامه بازی تیم ماهان تندیس با مسلم اولاد قباد به چهارمین گل هم رسید اما حریف مازندرانی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد اما این پایان کار نبود و وحید نظافت با به ثمر رساندن گل سوم هت تریک خود را کامل کرد.



وی عنوان کرد: گل مجتبی ولی منش در دقیقه ۳۷ به معنای ششمین گل تیم ماهان تندیس بود البته تیم طاهای تنکابن در آخرین دقیقه یک گل دیگر به ثمر رساند اما این بازی در نهایت با پیروزی مقتدرانه ماهان تندیس پایان یافت تا ماهان اولین برد خود را در این رقابت‌ها کسب کند.



سرپرست تیم فوتسال ماهان تندیس قم تصریح کرد: وحید نظافت، مسلم اولادقباد، حامد خلیفات، مجتبی ولی منش، محسن رسولی، حسین میره ای، مسعود داوودآبادی، علی اکبر حسن پور، جواد سالاری، حسین فتح خانی، شهاب بشری دوست و مجید ضیایی بازیکنان ماهان تندیس در این بازی بودند و هدایت این تیم را علی شریفی بر عهده داشت.



شریفی خاطرنشان کرد: ماهان تندیس در سومین مسابقه خود در رشت برابر تیم مقاو. مت قرچک که امسال به لیگ برتر صعود کرده قرار می‌گیرد.