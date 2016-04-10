انجام کار بهتر نیازمند استفاده از همه تفکرات و گرایشهای سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی در مراسم اعطای اعتبارنامه نماینده منتخب از سوی فرمانداری یزد اظهار داشت: در شب انتخابات و ساعت یک نیمه شب، نماینده دور نهم مجلس در یزد همچنین یکی رقبای اصلی این دوره از انتخابات، تماس گرفته و تبریک گفتند که این نشان می دهد رفاقت ما از همان لحظه شروع شده و برای پیشرفت بیشتر شهرستان و حوزه انتخابیه تلاش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با تشکیل اتاق فکر در دانشگاه یزد از همه تخصص‌ها و اقشار مختلف کمک گرفته خواهد شد تا برنامه های مورد نظر را اجرایی کنیم.

موسوی بیوکی افزود: طی نشستی که با استاندار یزد داشتم و گزارش یکی از مسئولان، بیشترین مراجعات اعتراضی مردم به دستگاه‌ها، مربوط به شهرداری و حوزه مسکن و شهرسازی است که نشان می دهد اگر شوراهای شهر و شهرداران وظایف خود را بهتر انجام دهند، از اعتراض مردم کاسته خواهد شد.

وی ادامه داد: باید برای انتخابات شورای شهر برنامه ریزی شود تا افرادی که تخصص لازم را دارند به مردم معرفی شوند و حتما با برنامه باشند لذا قطعا در این حوزه حضور موثری خواهیم داشت و به صورت تیمی با ارائه لیست فعالیت خواهیم کرد.

موسوی بیوکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قطب درمانی بودن خوب است اما باعث وجود سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی شده و همچنین حضور اتباع خارجی هم در استان یزد بر این مسئله افزوده است و باید بررسی شود تا کجا و چند درصد اتباع خارجی می توانند در استان حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: طبق آمارهای رسمی بالای یکصد هزار اتباع بیگانه در استان یک میلیون نفری یزد سکونت دارند و آیا این آمار معقول است و درست است که ما ملقب به قناعت و مهمان دوستی هستیم اما باید بتوانیم فرهنگ خود را حفظ کنیم.

در پایان این مراسم که با حضور جمعی از اعضای هیئت اجرایی، نظارت، بازرسی و مدیران فرمانداری یزد برگزار شد اعتبارنامه سیدابوالفضل موسوی بیوکی نماینده منتخب یزد و اشکذر به وی اعطا شد.