كاریكاتور در انقلاب پیشرو بود/ ذات این هنر افشاگرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شجاعی طباطبایی كاریكاتوریست كه این روزها نمایشگاهی از آثارش در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری برپاست، بیان كرد: بیشتر كارهای این نمایشگاه موضوع استكبارستیزی و تبعات حضور نظامی آمریكا در منطقه و درواقع میلیتاریسم آمریكایی را در بر دارد.



وی با بیان اینكه ذات كاریكاتور افشاگرانه است، افزود: من هم در هر كدام از طرح ها به دنبال این بودم كه با خطوطی ساده، مفهومی عمیق از آنچه در جهان اطرافمان می گذرد افشا كنم و به مخاطب نشان دهم.



مدیر خانه كاریكاتور انقلاب، تاكید كرد: از شروع كارم در سال ۱۳۶۰ به مباحثی همچون انقلاب، جنگ تحمیلی و ... پرداخته ام و هنوز فكر می كنم در شكل های مختلفی لازم است به مضامینی چون دفاع در برابر ظالم در هر كجای جهان كه باشد بپردازیم.



وی با اشاره به اینكه كاریكاتور یك بیان تصویری قابل فهم برای همگان است، گفت: دومین ویژگی كه این هنر دارد این است كه از زبان طنز استفاده می كند و می تواند بدون خشونت و لحن جدی كه ممكن است افراد را از آن دور كند، بر مسائل و مشكلات مختلف دست بگذارد.



شجاعی طباطبایی ادامه داد: یك ویژگی مهم دیگر كاریكاتور این است كه بسیار سریع با مخاطب داخلی و خارجی ارتباط برقرار می كند، زبان بین المللی دارد كه احتیاج به صرف زمان برای ترجمه ندارد و در مواقع ضروری می تواند به سرعت به موضوع های مختلف واكنش نشان دهد.



این كاریكاتوریست و گرافیست، همچنین درباره اینكه این نمایشگاه در هفته هنر انقلاب اسلامی در حوزه هنری گشایش یافته است، گفت: در تمام فراز و فرودهایی كه انقلاب اسلامی داشته است، كاریكاتور یكی از هنرهای پیشرو بوده كه با حضور در بین اقشار مردم و با تكثیر در ابعاد گسترده، به گسترش مضامین انقلابی كمك كرده و می توان آن را یكی از هنرهای مهم انقلاب دانست. با این حساب، تصمیم گرفته شد در كنار اقدامات دیگری كه برای هفته هنر انقلاب در حوزه هنری تدارك دیده شده است، این نمایشگاه نیز برگزار شود و امیدواریم مورد پسند مخاطبان قرار بگیرد.



به مناسبت هفته هنر انقلاب، نمایشگاه منتخب آثار كاریكاتور سید مسعود شجاعی طباطبایی با موضوع آمریكا و استكبارستیزی روز ۲۱ فروردین در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری افتتاح شده و این نمایشگاه تا بیست و هفتم فروردین ماه همه روزه پذیرای علاقه‌مندان به هنر انقلاب است.