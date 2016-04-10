به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم در نشست بررسی پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی که امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یک سال از شروع پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می‌گذرد و در این مدت ۶۱ پروژه عمرانی ارزشمند افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه بحث سلامت مردم در سالیان گذشته مورد بی‌مهری و کم لطفی قرار گرفته، افزود: علاوه بر مشکلات سال‌های گذشته که به دلیل تخصیص ناچیز به بخش درمان و سلامت مردم در استان کرمانشاه، ایجاد شد کمبودهای بسیاری مشاهده و مضاف بر آن آنچه حق مردم بود ادا نشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ادامه توضیحات گفت: به یُمن اجرای طرح تحول نظام سلامت و نگاه و توجه دولت و به ویژه شخص وزیر بهداشت به استان کرمانشاه اقدامات شایان توجهی در این مدت کوتاه صورت گرفت.

دکتر کریم رسیدن به استانداردهای سلامت و درمان را اولویت نخست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر این است که مردم در هیچ موردی مجبور به انتقال به مراکز درمانی دیگر نشوند و در گام بعدی راه اندازی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی است که در این خصوص باید زیرساخت‌ها و بنیان‌های لازم برای کار فراهم شود.

وی خواستار عزم همگانی و تلاش مضاعف از سوی کادر دانشگاه علوم پزشکی و به ویژه روسای بیمارستان‌ها برای پیشبرد هر چه بهتر و سریع‌تر پروژه‌های دانشگاه شد و گفت: یکی از پیچیده‌ترین و پرتنش‌ترین مشکلات ما مربوط به بیمارستان آیت‌الله طالقانی بود این در حالیستکه این بیمارستان از مهمترین مراکز درمانی است.

دکتر کریم افزود: چندسال پیش بانک جهانی کار ساخت اتاق عمل‌های بیمارستان طالقانی را شروع کرد اما مسائلی همچون تحریم‌ها کار را متوقف کرد و امسال ما راه اندازی اتاق عمل این بیمارستان را جزو اولویت‌های خود قرار دادیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: زمانیکه کار احداث اتاق عمل بیمارستان طالقانی را شروع کردیم با موانع بسیار سخت و عجیب و غریبی مواجه شدیم که آسانسور بیمارستان، سازه‌های اتاق عمل، پاویون و... از جمله آن‌ها بود.

این مسئول از احداث ۱۰ اتاق عمل مدرن در بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه خبر داد و گفت: افتتاح این اتاق عمل که طی هفته‌های آینده انجام می‌شود سیستم جراحی را متحول می‌کند.

وی با بیان اینکه پروژه اورژانس بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه آماده پیمان و قرار داد شده، گفت: این پروژه از استثنایی ترین اورژانس‌های بیمارستانی در استان خواهد بود. پروژه‌های دیگری همچون آی. سی. یو، هتلینگ و... در بیمارستان طالقانی امسال به نتیجه می‌رسد.

دکتر کریم با تاکید براینکه به هیچ عنوان نباید پروژه راه اندازی اتاق عمل بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه لَنگ بماند، افزود: با کسانیکه در امر پروژه‌های بیمارستان طالقانی کوتاهی کنند برخورد خواهد شد.

وی افزود: باید تغییر و تحولات عمرانی در بیمارستان طالقانی کرمانشاه به گونه‌ای باشد تا بیماران و مراجعان از ورود به این بیمارستان احساس خوشایندی داشته باشند و در حال حاضر کارهای عمرانی در داخل بیمارستان مد نظر ما است.