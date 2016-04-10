دو انتصاب جدید در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این احکام بدین شرح است:
«جناب آقای دکتر سیدمحمدهادی ایازی
با توجه به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان معاون امور اجتماعی منصوب مي شويد.
اميد است در انجام شايسته وظايف با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در خدمت به ملت شريف ايران موفق و سرافراز باشيد.»
همچنین در حکم آقای دکتر محمود خدادوست آمده است :«با توجه به سازماندهی جدید حوزه وزارتی و قدردانی از زحمات و خدمات شما در مسئولیت قبلی و با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان مدیر کل دفتر طب سنتی، ایرانی-اسلامی منصوب مي شويد.اميد است در انجام شايسته وظايف با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در خدمت به ملت شريف ايران موفق و سرافراز باشيد.»
