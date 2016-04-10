دو انتصاب جدید در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این احکام بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر سیدمحمدهادی ایازی

با توجه به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جناب­عالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان معاون امور اجتماعی منصوب مي­ شويد.

اميد است در انجام شايسته وظايف با رعايت اصول قانون­مداري، اعتدال­گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در خدمت به ملت شريف ايران موفق و سرافراز باشيد.»

همچنین در حکم آقای دکتر محمود خدادوست آمده است :«با توجه به سازماندهی جدید حوزه وزارتی و قدردانی از زحمات و خدمات شما در مسئولیت قبلی و با عنایت به تعهد و تجارب جناب­عالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان مدیر کل دفتر طب سنتی، ایرانی-اسلامی منصوب مي ­شويد.اميد است در انجام شايسته وظايف با رعايت اصول قانون­مداري، اعتدال­گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در خدمت به ملت شريف ايران موفق و سرافراز باشيد.»