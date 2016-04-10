نخست وزیر اوکراین استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آرسنی یاتسنیوک»، نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه از سمت خود استعفا کرد.

در بیانیه استعفای وی آمده است: من تصمیم گرفته ام تا از سمت خود به عنوان نخست وزیر اوکراین استعفا دهم. روز سه شنبه، ۱۲ آوریل نیز استعفای خود را به پارلمان اوکراین ارائه خواهم کرد.

«یاتسنیوک» همچنین گفته که اگر دولتی جدید تشکیل نشود، بی ثباتی در اوکراین اجتناب ناپذیر خواهد بود.

گفته می شود، نخست وزیر مستعفی اوکراین پیش از این نیز از رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به او نجات یافته بود که همین امر منجر به برانگیخته شدن گروه های سیاسی گوناگون حاضر در پارلمان اوکراین و ترک ائتلاف میان احزاب توسط آنها شده بود.