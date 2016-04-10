پایتخت های دنباله رو واشنگتن به آتش بس در سوریه احترام بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه طی سخنانی اظهار داشت: استفان دی میستوا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در رابطه با مذاکرات صلح سوریه در ژنو رایزنی می کند.

بر اساس این گزارش وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: وزارت خارجه سوریه به اظهارات دی میستورا گوش خواهد داد و پس از آن جواب وی را می دهد.

الزعبی در خصوص مبارزه با تروریسم گفت: مبارزه با تروریسم اولویت نخست و اصلی ما است، همان گونه که اولویت تمامی جهان است.

وی همچنین در رابطه با انتقال قدرت در سوریه نیز گفت: دروازه ورود به انتقال سیاسی، دولت وحدت ملی و فراگیر است. در صورت کنارگذاشتن طرف های مربوطه، دولت فراگیری نخواهد بود.

وزیر اطلاع رسانی سوریه در رابطه با گفتگوی مستقیم با معارضان سوری نیز گفت: مذاکرات مستقیم با معارضان نیازمند ارائه تفسیر و توجیه به مردم است.در شرایطی که معارضان از گفتگوی مستقیم سخن می گویند، گروه های تروریستی نباید در گروه آنها جای داشته باشند.

الزعبی در رابطه با آتش بس سوریه نیز اظهار داشت: بهتر است که برخی از پایتخت های دنباله رو واشنگتن به ویژه امان و آنکارا به آتش بس احترام بگذارند. در عملیات نظامی از اعتماد سخن نمی گوییم بلکه حوادث و وقایع را مد نظر قرار می دهیم و در شرایطی که آتش بس نقض می گردد، به همان میزان نقض شده پاسخ داده می شود.

وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین در رابطه با حضور نیروهای ایرانی در این کشور گفت: در صورتی که نیروهای ایرانی در میدان حضور داشته باشند، اعلام خواهیم کرد. در عرصه میدانی فقط نیروهای ارتش سوریه با همراهی کارشناسان ایرانی حضور دارند.

عمران الزعبی در ادامه گفت: ما معتقدیم که مذاکرات سیاسی روند اصلی است. پیروزی های نظامی برای زینت و زیبایی نیست.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد که هر کس خواهان مشارکت در جنگ علیه تروریسم است باید با سوریه و یا روسیه هماهنگ کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تجاوز عربستان به یمن نیز گفت: سعودی ها در خاک یمن غرق شده اند و خواهان طوق نجات است.عربستان در صدد است تا مفهوم کشور سوریه را نابود کند.