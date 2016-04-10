میراث فرهنگی گلوگاه کمبود نیرو دارد/ ثبت ملی ۳۲ اثر تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران برافزایش کادر اداری و امکانات تأکید کرد و گفت: امیدواریم با توجه ویژه در این مسئله، خدمات بیشتری به مردم و مسافران ارائه شود.

وی گفت: علی‌رغم کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی اداری در نوروز امسال، خدمات مناسبی به مسافران و گردشگران ارائه‌شده است و ۱۲ هزار نفر شب اقامت در این شهرستان به ثبت رسیده است.

وی با اعلام اینکه شهرستان نکا ازنظر اقامت گاه‌های گردشگران فقیر است و فاقد تجهیزات و امکانات اقامتی هتل و متل است، افزود: در نوروز امسال هشت مدرسه، زائرسرای امام رضا(ع) امامزاده قاسم ریحان‌آباد و ولمازو و اقامتگاه‌های استیجاری بخش خصوصی برای اقامت مسافران در نظر گرفته‌شده بود.

یوسفی اضافه کرد: واحدهای اقامتی آبادگران در دریای آرام گلوگاه نیز از ظرفیت‌های خوب برای اقامت مسافران و گردشگران است که با تعیین تکلیف در این راستا، مشکل اقامت گردشگران در گلوگاه برطرف شده و شاخصه‌های ورود و ماندگاری گردشگران افزایش می‌یابد.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلوگاه در ادامه از افزایش رغبت مسافران و گردشگران به بوم گردی و روستاگردی در نوروز امسال خبر داد و یادآور شد: بوم گردی، سفر به جنگل و طبیعت روستایی و بازدید از مناطق روستایی بیشترین آمار مسافران را امسال در این شهرستان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ثبت ۳۲ اثر میراث فرهنگی این شهرستان در کشور گفت: شهرستان گلوگاه دارای جاذبه‌های گردشگری و میراثی فراوان است که از مهم‌ترین آن می‌توان به حمام ریحان‌آباد اشاره کرد که در حال بازسازی و مرمت است و در نظر داریم به‌زودی به موزه مردم‌شناسی تبدیل شود.

یوسفی ادامه داد: دریای آرام گلوگاه، توسکا چشمه، خربزه چشمه مهدیرجه و جنگل مشی ازجمله مناطق نمونه گردشگری شهرستان گلوگاه هستند که ۹۰ درصد کارهای زیرساختی دریای آرام گلوگاه به اتمام رسیده و در خربزه چشمه نیز به دلیل اینکه در اراضی منابع طبیعی واقع‌شده در حال رایزنی با این اداره هستیم و توسکا چشمه نیز تحویل موقت به شهرداری شد.

وی افزود: شهرستان گلوگاه در بخش واحدهای پذیرایی، اشباع‌شده است و دارای واحدهای پذیرایی بسیار خوب، عالی و مناسبی هستیم که شش واحد پذیرایی تحت پوشش میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلوگاه است.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلوگاه همچنین شهرستان گلوگاه را مهد انجیر مازندران و کشور نام برد و خاطرنشان کرد: جشنواره انجیر همه‌ساله در فصل مردادماه باهدف معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل‌ها و حفظ آیین، آداب‌ورسوم منطقه به گردشگران برگزار می‌شود که ظرفیت مناسبی است تا به‌عنوان رویداد فرهنگی و ملی به ثبت برسد.

یوسفی افزود: با توجه به برگزاری جشنواره انجیر در مردادماه که اوج سفرهای تابستانی به این استان است؛ برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند فرصت مناسبی برای شناساندن و معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این منطقه باشد.

وی در پایان با اشاره به در دستور کار بودن بازارچه‌های سنتی در سطح شهرستان گفت: با توجه به پتانسیل بالای شهرستان گلوگاه در صنایع‌دستی و آثار بومی و محلی و پخت غذاهای محلی، برپایی غرفه صنایع‌دستی و شیرینی‌ها و غذاهای سنتی ازجمله موردی است که در دستور کار قرار دارد تا در تابستان امسال عملیاتی شود.