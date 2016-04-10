پرداخت کمک هزینه جهیزیه به ۴۳۷۶ زوج در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان فارس،عباس شکری افزود: برای این کمک هزینه ها ۸۸ میلیارد ریال هزینه شده که حدود ۶۳ میلیارد ریال آن از ردیف اعتبار دولتی و ۲۵ میلیارد ریال آن از محل درآمد های استانی و زکات و خیرین و حامیان تامین و پرداخت شده است .

وی یادآور شد: از تعداد ۴۳۷۶ زوج مساعدت شده ۴۰۷۶ زوج از کمک هزینه جهیزیه با سرانه ۲۰ میلیون ریال و ۳۰۰ نفر از فرزندان ذکور از هدیه ازدواج با سرانه ۱۰ میلیون بهره مند شده اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده با بیان اینکه در سال ۹۴ کمیته امداد استان توجه ویژه ای به امر ازدواج آسان داشته و اعتبار بسیار خوبی را به این امر اختصاص داد افزود: از لحاظ تعداد افراد مساعدت شده نزدیک به ۱۰۰ درصد و از نظر مبلغ هزینه شده ۱۳۶ درصد نسبت به سال ۹۳ رشد داشته است.

شکری، گفت: به علت کثرت افراد در نوبت جهیزیه در سال گذشته، در کنار مساعدتهای بلاعوض انجام شده ، ۲۰۰۰ نوعروس نیز که در خواست وام داشتند از وام کارگشایی ازدواج به مبلغ ۵۵ میلیارد ریال بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: به منظور تقویت و تحکیم بنیان خانواده زوجهای جوان، در کنار مساعدت های بلاعوض و وام های پرداخت شده، همه نوعروسان از آموزش فرهنگی و مشاوره لازم برخوردار شده اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام(ره) فارس تصریح کرد: پیش بینی می شود در سال ۹۵ نیز ۵ هزار نفراز دختران در شرایط ازدواج تحت حمایت کمیته امداد استان ازدواج کنند که برای کمک هزینه جهیزیه آنان نیازمند تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیاردریالی است .