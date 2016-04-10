مردانی به نشان برنز دست يافت/ تکواندوکاران به اسپانیا می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه رقابتهای بین المللی آلمان که در شهر بن و تحت عنوان جام ریاست فدراسیون جهانی در جریان بود سجاد مردانی تکواندوکار سنگین وزن تیم کشورمان با دو پیروزی راهی مرحله نیمه نهایی شد که با تصمیم کادر فنی از ادامه مسابقات انصراف داد.

مردانی در وزن ۸۷+ کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس «پیوتر هاتوسکی» از لهستان را با کسب امیتاز طلایی در راند چهارم شکست داد و در ادامه با برتری ۵ بر ۴ مقابل «یوری کریچنکو» از روسیه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این دو مبارزه دچار کشیدگی عضله شد و با تصمیم کادر فنی از ادامه مسابقات انصرفا داد وبه نشان برنز دست يافت.

تیم ملی تکواندو ایران با سه تکواندوکار المپیکی خود راهی این دوره از مسابقات شده بود که توسط خدابخش و مردانی به دو نشان برنز دست پیدا کرد و عاشورزاده هم توفیقی در کسب مدال نداشت. این تیم عصر فردا دوشنبه آلمان را به مقصد «مادريد» اسپانيا ترك كرده و پس از برپايي اردوي مشترك ۲ روزه با تيم ملي تكواندو اسپانيا راهی شهر «کاستلین» اين كشور مي‌روند تا در تورنمنت آزاد اسپانيا شركت كنند.

تکواندوکاران کشورمان خود را برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو آماده می کنند.