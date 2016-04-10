کفاشیان خواستار تعامل بیشتر فوتبال ایران با هرتابرلین آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان ضمن خیر مقدم به «ورنر گن بائر» رئیس هیات مدیره باشگاه هرتابرلین و پرفسور فولوگر-مشاور این باشگاه گفت: فدراسیون فوتبال ایران علاقمند است تا با فدراسیون آلمان همکاری های دو جانبه ای در راستای رشد و موفقیت فوتبال داشته باشد. مردم ایران علاقه بسیاری به فوتبال آلمان دارند. بدون شک فوتبال آلمان جزء کشورهای برتر و بزرگ فوتبال جهان است. علی دایی و کریم باقری دو ملی پوش ایرانی بودند که در این باشگاه های آلمانی توپ زدند و با تلاششان فوتبالیست موفقی در سطح جهان شدند.

وی در ادامه بیان کرد: امیدوارم بتوانیم در بخش فوتبال باشگاههایی ارتباط خوبی داشته باشیم. حدود ۵ ماه پیش که در آلمان به سر می بردم، وقتی با رئیس فدراسیون آلمان به گفتگو پرداختم، قرار شد تا ارتباط های این دو فدراسیون در زمینه فوتبال ملی و باشگاهی بیشتر شود و تاکید فدراسیون فوتبال آلمان در مورد فوتبال پایه و ارتباطات مستمر در این زمینه بود.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران ضمن ارائه گزارشی از جایگاه فوتبال و فوتسال آقایان و بانوان ایران در رنکینگ فیفا گفت:در رنکینگ فیفا و در رشته فوتبال به عنوان تیم اول آسیا و تیم ۴۲ جهان هستیم. در فوتسال در رده اول آسیا و پنجم جهان قرار داریم. برای اولین بار قهرمان رقابتهای فوتسال بانوان در آسیا شدیم. در فوتبال ساحلی نیز اول آسیا و ششم جهان هستیم. در واقع در آسیا بهترین جایگاه و موقعیت را به خود اختصاص داده ایم و مردم ما صدر نشین بر سکوهای برتر را همچنان از ما انتظار دارند.

وی افزود: برای اینکه به جایگاه های برتر برسیم نیاز داریم تا با کشورهای قوی مانند آلمان با توجه به باشگاههای بسیار خوبی که دارد، ارتباط داشته باشیم. در زمینه دانش افزایی نیز علاقمندیم تا از دانش های مدرسان این کشور بهترین بهره را ببریم تا فوتبال ایران بیش از پیش رشد داشته باشد.معتقدم همکاری های دوجانبه بین این دو فدراسیون می تواند باعث رشد و دانش افزایی فوتبال ایران شود.

در ادامه این نشست ورنر گن بائر -رئیس هیات مدیره باشگاه هرتابرلین گفت: از اینکه در ایران حضور دارم، بسیار خوشحالم. برای ارتباط هر چه بیشتر با فدراسیون فوتبال ایران و سازمان لیگ این کشور به تهران سفر کرده ایم تا راهکارهای دوجانبه و همکاری های مربوط به این امر را مورد بررسی قرار دهیم خوشحال می شویم که با ارتباط دو سویه بتوانیم راهکارهای همکاری دو جانبه با یکدیگر را بررسی و به مرحله اجرا برسانیم.

این نشست با حضور علی کفاشیان-مهدی تاج-دکتر علیرضا اسدی-غلامرضا بهروان-محمدرضا ساکت-امید جمالی، امیر حسین حسینی و محمدرضا کسرایی برگزار شد.

گفتنی است، پس از پایان این جلسه لوح و پرچم یادگاری ایران از سوی رییس فدراسیون فوتبال به مدیر عامل باشگاه هرتابرلین اهدا شد.

لازم به ذکر است؛ مسئولین باشگاه هرتابرلین بعدازظهر امروز از آکادمی ملی فوتبال بازدید خواهند کرد و سپس دیدار دو تیم استقلال تهران و سپاهان اصفهان را از نزدیک تماشا می کنند.