ساندرز از حمله سال ۲۰۱۴ اسرائیل به غزه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، برنی ساندرز نامزد یهودی حزب دموکرات در مصاحبه با سی ان ان بار دیگر به انتقاد از عملکرد رژیم صهیونیستی در جریان جنگ سال ۲۰۱۴ ضد غزه پرداخت.
وی در پاسخ به مجری سی ان ان که گفت: اولین یهودی در تاریخ آمریکا که توانسته نه فقط یک امتیاز ایالتی بلکه انتخابات مقدماتی را ببرد، در حال موضع گرفتن علیه اسرائیل است. معمولا در عرصه سیاسی آمریکا، اسرائیل هر کاری که انجام دهد، همه تنها از اسرائیل حمایت میکنند، اما شما موضع انتقادی گرفتهاید. اظهار داشت: من موضعی متوازنتر میگیرم. چه شما یهودی باشید چه نه، امیدوارم که همه در این کشور خواستار پایان دادن به این جنگ و درگیری بی پایان در خاورمیانه باشند.
ساندرز افزود: قطعا ما از اسرائیل حمایت خواهیم کرد، اما نمیتوانید نیازهای مردم فلسطین در غزه را نادیده بگیرید. نیازهایی مانند فقر، بیکاری. جامعه آنها خسارت زیادی دیده است.
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