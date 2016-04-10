کتاب «قافله آب» و «سه شنبه های شرجی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حوزه هنری هرمزگان، در مراسم کتاب «قافله آب» از عبدالحسین انصاری و «سه شنبه های شرجی» از حسین برومند برای اولین بار در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری هرمزگان در این مراسم حمایت از هنرمندان متعهد و انقلابی را سیاست محوری این مجموعه دانست و انتشار دو مجموعه شعر یاد را نیز در همین راستا ارزیابی کرد.

انوشیروان پیشدار گفت:حوزه هنری خاستگاه هنرمندانی است که نسبت به ارزش های انقلابی و دینی دغدغه داشته و در این زمینه فعال هستند.

وی افزود: این مجموعه برنامه های مختلفی در زمینه هنر متعهد و انقلابی داشته که مستندسازی تاریخ انقلاب اسلامی در هرمزگان یکی از این برنامه هاست.

پیشدار ادامه داد: حرکت هایی از گدشته در این زمینه آغاز شد که ناتمام ماند و حوزه هنری در حال جمع آوری اسناد و مدارک تاریخ انقلاب اسلامی برای تدوین این بخش مهم از تاریخ انقلاب در هرمزگان است.

رئیس حوزه هنری همچنین از تدوین دانشنامه 50جلدی فرهنگ هرمزگان خبرداد و اضافه کرد:تاکنون شش جلد از این مجموعه منتشر شده و چهار جلد نیز در سال 95منتشر می شود.

در ادامه این برنامه اسدالله نوروزی استاد ادبیات و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و علی رضایی پژوهشگر ویژگی های دو مجموعه شعر منتشر شده را تشریح کردند. این مراسم با برگزاری شب شعر و تقدیر از برگزیدگان بخش شعر و داستان مسابقات فصلی حوزه هنری و منتخبین مسابقه کتاب خوانی پایان یافت .