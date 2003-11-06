نظاميان آمريكايي روزهاي سختي را در عراق پيش روي خواهند داشت

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از يورونيوز درپي دستگيري يكي از رهبران گروههاي مبارز درعراق و كشف مقاديري مهمات و تسليحات نظامي در بعقوبه عراق و نگراني درباره ادامه حملات عليه نظاميان آمريكايي جرمي گرين استاك نماينده ويژه انگليس درعراق امروز هشدار داد كه با توجه به شرايط كنوني در عراق نظاميان آمريكايي شاهد روزهاي سختي درعراق خواهند بود .از سويي پنتاگون نيز با احضار نيروهاي ذخيره آمريكا تا اوايل سال آينده هزاران نيروي ذخيره را به عراق اعزام خواهد كرد .

