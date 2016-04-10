۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۲۰:۳۲

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه:

غرق شدگی در تالاب هشیلان موجب مرگ یک نفر شد

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: بر اثر غرق شدگی در تالاب هشیلان استان کرمانشاه یک نفر مصدوم و یک شهروند دیگر فوت کرد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعت ۱۳:۵۳ امروز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه در تالاب هشیلان استان کرمانشاه در پی اطلاع از حادثه غرق شدگی نیروهای ما به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه در ابتدا دو نفر در این حادثه مصدوم شدند، افزود: یک نفر از مصدومان در محل درمان شد.

آزادی بیان کرد: متاسفانه نفر دوم در حال احیا که با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه منتقل شد، در بیمارستان فوت کرد.

این مسئول در پایان خواستار پرهیز از اقدام به شنا بدون تجربه و تسلط کافی شد و  تاکید کرد: شهروندان از اقدام به شنا در مناطق خطرناک جداً پرهیز نمایند.

