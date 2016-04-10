خانواده بستری مناسب برای آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس با اشاره به وضعیت خانواده، گفت: خانواده بستری برای آرامش و تریبت نسل جامعه است.

وی با اشاره به اینکه آرامش در جامعه در گرو خانواده سالم خواهد بود افزود: شورای فرهنگ عمومی در سال گذشته چهار نشست برای طرح «بهارنکو» داشته است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس با تاکید بر اینکه ارائه مشاور رایگان مهمترین کار در این طرح است، تاکید کرد: تشکیل خانواده علت اصلی واقعه ازدواج است.

مریدی با تاکید بر اینکه هر جامعه ای که خانواده در آن دچار تزلزل شود، آن جامعه دچار انحطاط و بی اخلاقی ها می شود، افزود: خانواده محل انتقال ارزش ها به نسل های بعدی است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس با ارائه آمارهایی از وضعیت ازدواج و طلاق در این استان، وضعیت طلاق در فارس را در مقایسه با میانگین کشوری بهتر توصیف کرد.

در ادامه مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس نیز گفت:در سال ۹۴ به ازای هر ۵.۴ واقعه ازدواج در فارس یک واقعه طلاق ثبت شده است.

علی محمد موسوی تصریح کرد: وضعیت طلاق در استان فارس در مقایسه با گذشته بهتر شده اما جای کار فراوان دارد.

وی افزود: البته نباید فراموش کرد که وضعیت طلاق در استان فارس نسبت به میانگین کشور بهتر است.