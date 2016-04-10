مرمت دو خانه تاریخی گرگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان، ابراهیم مبارك قدم گفت: این خانه ها طی پنج سند در اختیار شركت عمران و بهسازی شهری ایران از شركت های تابعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و قرارداد مرمت آن نیز با پیمانكاران ذیصلاح منعقد و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

مبارك قدم افزود: دو خانه تاریخی كبیر و فاضل با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد ریال برای بهسازی و مرمت مهرماه سال جاری به تملك شركت عمران و بهسازی شهری ایران درآمد.

مدیركل راه و شهرسازی گلستان اظهار کرد: خانه تاریخی كبیر در حال حاضر به شش پلاك مختلف تقسیم شده و شركت عمران و بهسازی شهری ایران دو پلاك اصلی آن را به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع كه عمارت اصلی در آن واقع شده، خریداری و تملك كرده است.

به گفته مبارك قدم، خانه فاضل نیز در حال حاضر به چهار پلاك تقسیم شده و سه پلاك اصلی آن به مساحت ۷۰۰ متر مربع به تملك شركت عمران و بهسازی شهری ایران درآمده است.

مبارك قدم، منابع مالی هزینه شده برای تملك خانه كبیر را ۱۲ میلیارد ریال و خانه فاضل را ۷ میلیارد ریال ذكر كرد و افزود: این خانه ها پس از مرمت بر حسب صلاحدید و جهت استفاده همه مردم به بخش خصوصی و دولتی واگذار می شود.

خانه تاریخی كبیر از نفیس ترین و بزرگترین مجموعه های مسكونی شمال كشور است كه بالغ بر ۲۵۰۰ مترمربع مساحت و حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد و از آثار ملی ثبت شده در محله دوشنبه ای شهر گرگان است. از ویژگی های تاریخی این خانه، عمارت اصلی و پنجره های اورسی شكل (مشبكی) و تزئینات چوبی بسیار زیاد آن است و آخرین مالك آن فردی به نام مرحوم محمد قاسم كبیر بوده است.

خانه تاریخی فاضل نیز، در محله سرچشمه شهر گرگان واقع شده و مجموعه ای به مساحت حدود یك هزار متر مربع با قدمت حدود ۱۰۰ سال دارد.