به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر شامگاه امروز یکشنبه بین تیم های استقلال و سپاهان در ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

در این دیدار که در حضور بیش از ۶۰ هزار تماشاگر برگزار شد، شاگردان مظلومی نتوانستند نمایش همیشگی را داشته باشند و در نیمه اول صاحب موقعیت خطرناکی نشدند. هرچند سپاهان هم دست کمی از استقلال نداشت و این تیم هم نتوانست موقعیت مناسبی را روی دروازه میزبان خود ایجاد کند.

در نیمه دوم بازهم این سپاهان بود که برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشت و صاحب موقعیت های مناسبی شد اما پریرا و خلعتبری قدر این موقعیت ها را ندانستند.

شاگردان پرویز مظلومی که پس از هفته ها صدر جدول را از دست دادند در شرایطی دیدار برابر سپاهان را پشت سرگذاشتند که مشخص بود در پیش بودن دیدار برابر پرسپولیس روی عملکرد آنها تاثیرگذاشته است. بازیکنان استقلال در این دیدار با روزهای خوبشان فاصله داشتند و احتیاط محسوسی در کارشان دیده می شد.

تیم فوتبال استقلال با این تساوی ۴۵ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم قرار گرفت و سرخپوشان در جایگاه سوم ایستادند. استقلال خوزستان با ۴۶ امتیاز صدرنشین است.