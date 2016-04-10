برای شکست ما نقشه کشیدند/ مسائل اخیر را اسب نمی توانست تحمل کند!

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ پس از تساوی بدون گل شامگاه امروز یکشنبه تیمش برابر استقلال به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: به تیم خودم تبریک می گویم.امروز بعد از تمام اتفاقاتی که اطراف تیم ما بود و ظاهرا برایش نقشه کشیده شده بود که ببازد بازی امروز را، اما توانمان را جمع کردیم و با وجود فشارهایی که روی ما بود نود دقیقه با افتخار بازی کردیم و تیم برتر بودیم و حق مان بود که پیروز شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که منظورش در نقشه کشیدن برای شکست بوده است گفت: شما رسانه ها خیلی ها چیزها را می خواهید بدانید اما من این را مختصر می گویم که مسائلی که من در این مدت تحمل کرده ام را اسب هم نمی تواند تحمل کند. فردا تلاش می کنم جلسه ای با مسئولان باشگاه داشته باشیم تا برخی مسائل را حل و تمام کنیم.

وی افزود: وقتی به سپاهان آمدم از من خواستند که یک تیم جدید را درست کنم. درست کردن یک تیم جدید بسیار سخت و البته زمانبر است. تیمی که من در دست گرفتم تقویم سنی شان در بین یازده بازیکن بیش از 31 سال بود. اما تیمی که امروز بازی کرد میانگین سنی اش شش سال و نیم کمتر از تیم اصلی بود. این کار سختی است اما من این مسئولیت را قبول کردم و پذیرفتم که یک تیم قوی بسازم. به همین خاطر از مسئولان باشگاه انتظار دارم که از من حمایت کنند. حمایت آنها باید از مسائلی است که ربطی به فوتبال ندارد. اگر هم حمایت نمی کنند خیلی راحت به من بگویند که برو تا من هم بتوانم در کنار خانواده ام زندگی کنم.

استیماچ در مورد مشکلاتی که با نویدکیا برایش پیش آمده است گفت: جواب این مسئله را فردا بعد از جلسه با مسئولان باشگاه خواهم داد. فقط یک راه وجود دارد و آن کار بسیار سخت و مداومی است که باید همراه با نظم و انضباط باشد و خیلی عرق کنیم تا به هدفمان برسیم. در فوتبال امروز دیگر راهی غیر از این برای پیروزی و موفقیت وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که سپاهانی که شما می گویید قهرمان فصل گذشته بوده است گفت: سپاهان یک تیم قدرتمند است. اما قهرمانی که فصل قبل بدست آوردند مشکلاتی که داشتند را سرپوش گذاشت. من از این موضوعات اطلاعات دارم و می دانم راه خروج از این مشکلات چیست. فقط یک راه برای درست کردن این تیم وجود دارد و آن تلاش بازیکنان داخل زمین است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد برخوردش با نویدکیا و آیا اینکه او را حذف خواهد کرد گفت: این بستگی به من ندارد. من می دانم که برای موفقیت باید رو به جلو برویم. به همین خاطر گفتم افرادی که در باشگاه نسبت به تیم مسئول هستند و اگر دوست دارند تیم به پیش برود باید تصمیمات جدی بگیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد نویدکیا قصد دخالت در ترکیب را داشته و به همین خاطر قهر کرده است گفت: اینجا جایی نیست که من بتوانم جواب این سوال شما را بدهم. من به هیچ وجه اجازه نمی دهم کسی در کارم دخالت کند. اگر کسی فکر می کند می تواند در کار من دخالت کند او جایش در تیم من نیست. مگر اینکه مسئولان تشخیص بدهند جای من در این تیم نیست.