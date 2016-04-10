به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نظری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان در خصوص اقدامات دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای تامین فضاهای بهداشتی و درمانی سایت های مسکن مهر اظهار داشت: از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سایت های مسکن مهر خرم آباد و دیگر شهرستان ها پایگاه های سلامت پیش بینی شده است.

وی به ایجاد ۱۰ پایگاه سلامت در سایت های مسکن مهر استان اشاره کرد و بیان داشت: این پایگاه های سلامت توسط قرارگاه خاتم الانبیاء و تا پایان خرداد ماه سال ۹۶ ساخته خواهند شد.

مشاور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: اگر سایتی جمعیتی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ نفر داشته باشد در صورت محدود بودن دسترسی مردم به مراکز بهداشتی و درمانی این آمادگی را داریم که تا زمان ساخت پایگاه های بهداشتی در این سایت ها در یکی از واحدهای مسکن مهر خدمات بهداشتی را ارائه دهیم.

نظری با اشاره به اینکه تمام تمهیدات لازم از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای ساخت پایگاه های سلامت در سایت های مسکن فراهم شده است، عنوان کرد: در صورت امضای قرارداد این دانشگاه با قرارگاه خاتم مراحل اجرایی ساخت این پایگاه های سلامت در اسرع وقت انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه به ازاء هر ۱۲ هزار تا ۲۵ هزار نفر جمعیت باید یک پایگاه سلامت وجود داشته باشد، اضافه کرد: به ازاء هر ۵۰ هزار نفر نیز باید یک مرکز سلامت جامعه وجود داشته باشد.

نظری گفت: در هر پایگاه سلامت باید چهار نفر نیروی تخصصی بهداشتی برای ارائه خدمات وجود داشته باشد و هر چهار پایگاه زیر نظر یک مرکز سلامت جامعه هستند لذا در سایت های مسکن مهر باید پایگاه سلامت ایجاد شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خواستار ارتقاء پایگاه های سلامت در سایت های مسکن مهر شد و گفت: در بروجرد شش هزار و ۵۰۰ خانوار ساکن حدود ۳۰ هزار جمعیت و در خرم آباد نیز پنج هزار واحد در مسکن مهر وجود دارد لذا از دانشگاه علوم پزشکی استان درخواست داریم تعداد پایگاه های سلامت را در این سایت ها افزایش دهد.

ملکی افزود: راه و شهرسازی استان زمین مورد نیاز برای ساخت پایگاه های سلامت در سایت های مسکن مهر را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار می دهد.

بنا براین گزارش در این جلسه مقرر شد ظرف ۱۰ روز آینده یک واحد مسکن مهر در هر سایت به دانشگاه علوم پزشکی داده شود و دانشگاه علوم پزشکی نیز مکلف شد ظرف ۴۵ روز نسبت به تامین تمامی تجهیزات و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنین مسکن مهر اقدام کند.

همچنین مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی لرستان ظرف مدت یکسال نسبت به تامین پایگاه های سلامت در سایت های مسکن مهر استان اقدام کند.