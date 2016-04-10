توقع هواداران از استقلال بالا رفته است/ دربی را می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب جهانیان پس از تساوی استقلال مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی را ازهر دو تیم شاهد بودیم و تیم ما عملکرد قابل قبولی داشت. با توجه به اینکه استقلال از ابتدای فصل تا امروز صدرنشین لیگ بوده است انتظارات هواداران از تیم بالا رفته و آنها تنها به قهرمانی فکر می کنند.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال افزود: در این بازی ۷ بازیکن دو اخطار داشتیم که آنها محتاط بازی کردند تا کارت نگریند و دربی را از دست ندهند و همین مسئله کمی روی بازی آنها تاثیر گذاشت.

وی در پاسخ به این سئوال که با این شرایط چه نتیجه ای برای استقلال متصور هستید گفت: مطمئن باشید دربی را خواهیم برد و سه امتیاز شیرین را به هواداران تقدیم می کنیم.

جهانیان در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا پاداشی برای بازیکنان استقلال در دربی در نظر گرفته اید افزود: حتما پس از برد به آنان پاداش خواهیم داد و از آنها تشکر خواهیم کرد.