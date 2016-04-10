نقض مکرر آتش بس در قره باغ از سوی طرفهای متخاصم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزیر دفاع ارمنستان روز یکشنبه گزارش داد که [مفاد] توافقنامه آتش بس بر خط تماس دو طرف درگیر در مناقشه قره باغ- آذربایجان و ارمنستان- حاکم است.

وزیر دفاع ارمنستان در ادامه گفت که به رغم توافقنامه مذکور،‌ نیروهای آذربایجان در منطقه شمال درگیری از خمپاره انداز استفاده کرده اند. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است: «دشمن از خمپاره اندازهای ۸۲ میلیمتری و ۱۲۲ میلیمیتری دی-۳۰ در منطقه شمالی خط تماس استفاده کرده است». وزیر دفاع ارمنستان همچنین اظهار داشت که یگانهای پیشرفته نیروی دفاعی قره باغ به نظارت بر توافقنامه آتش بس ادامه می دهند و به وظایف خود عمل خواهند کرد.

از سوی دیگر،‌ وزیر دفاع آذربایجان طی بیانیه ای در روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح ارمنستان ظرف ۲۴ ساعت گذشته بر روی خط تماسی دو طرف درگیر در مناقشه قره باغ در مرز آذربایجان و ارمنستان، «۱۲۵ بار توافقنامه آتش بس» را نقض کرده اند.

طبق اطلاعات وزارت دفاع آذربایجان،‌ مواضع نیروهای آذربایجانی در مرز میان دو کشور و در منطقه قره باغ مورد حمله نیروهای ارمنستان قرار گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان هم طی بیانیه ای از ۱۲۵ حمله هوایی (تلافی جویانه) علیه مواضع و سنگرهای دشمن [ارمنستان] خبر داد.