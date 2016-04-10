اختلافی در سپاهان وجود ندارد/ استیماچ تا پایان فصل می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقریان پس از تساوی تیمش برابر استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: سپاهان بازی خوبی از خود ارائه داد و حتی می توانست برنده این دیدار باشد که متاسفانه با بدشانسی نتوانست به این مهم دست پیدا کند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا نویدکیا به استادیوم نیامده و در هتل باقی ماند گفت: این یک مسئله درون خانوادگی است و نمی توان در خصوص آن صحبت کرد اما بازی که امروز تیم ما ارائه داد نشان داد که اختلافی در تیم نیست و مشکلات حل شده است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان افزود: نمی گویم که هیچ مشکلی وجود نداشته اما با نشستی که با دوستان داشتیم این مسائل برطرف شد و تیم توانست با آرامش کامل به مقابله با استقلال بپردازیم.

باقریان در پاسخ به این سئوال که آیا این حرکت نویدکیا بازیکن سالاری بوجود نمی آورد گفت: هرگز چنین چیزی نیست و ما در تیممان بازیکن سالاری وجود ندارد و من اعلام می کنم که هیچ مشکلی بین نوید کیا و ما وجود ندارد و همه چیز در آرامش در حال سپری شدن است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به این سئوال که گفته شده نویدکیا در تمرین یقه استیماچ را در تمرین گرفته و به او گفته نخند، گفت: نمی دانم این اطلاعات کجا به دست شما رسیده است نویدکیا یقه استیماچ را نگرفته اما از بازیکنانش خواست که تعصب داشته باشند و نسبت به عملکرد تیمشان حساس باشند و بی دلیل نخندند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا استیماچ در چند بازی باقی مانده در سپاهان خواهد بود یا خیر افزود: او تا پایان فصل با ما قرارداد دارد و در کنار سپاهان خواهد بود.

باقریان همچنین در خصوص هادی عقیلی نیز گفت: مشکلات این بازیکن در حال حل شدن است و او نیز به زودی به جمع دیگر بازیکنان خواهد پیوست.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان تاکید کرد: در چند روز آینده جلسه ای را برگزار خواهیم کرد و تمامی مشکلات را حل خواهیم کرد تا ۴ هفته پایانی را به آرامش به پایان برسانیم.