پروژه های خاتم الانبیاء امسال به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر یکشنبه در دیدار اعضاء شورای شهر با وی، با اشاره به اینکه رای مردم در انتخابات مختلف مبتنی بر خدمت است، اظهار کرد: کارنامه خدمت و آبادانی به پیشرفت کشور کمک می کند.

وی گفت: هر رای مردم مسئولیت پذیری را به دنبال داشته و باید رعایت امانت مردم را مدنظر قرار دهیم.

رزم حسینی گفت: برای بهبود وضعیت کرمان باید اقدامات مهمی صورت گیرد و خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه آغاز شده است.

اجرای طرح مبارزه با حاشیه نشینی در کرمان

رزم حسینی به اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با حاشیه نشینی در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: این اقدام پیش از ابلاغ دولت در کرمان آغاز شد که کاهش بخش قابل ملاحظه ای از ساخت و سازها از نتایج این اقدام است.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم پرهیز از گسترش سطح شهر کرمان، گفت: این امر باعث می شود خدمات با کیفیت بهتری در سطح موجود صورت گیرد.

رزم حسینی بر لزوم ادامه روند مبارزه با حاشیه نشینی تاکید و تصریح کرد: طرح مبارزه با حاشیه نشینی اردیبهشت ماه در کرمان کلید می خورد و بعد از کرمان در دیگر شهرهای مهم استان نیز اجرایی می شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان کاهش آسیب های اجتماعی را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: عمق و گستردگی آسیب های اجتماعی به اندازه ای است که باید به تدریج مرتفع شود.

رزم حسینی ادامه داد: پروژه های شهری که مدت ها معطل مانده بود در دولت تدبیر و امید ادامه یافت و بر این باوریم که پروژه گودال خشت مال ها تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی گفت: در خصوص پروژه های شهری ابتدا شورای اسلامی شهر طرح ها را مصوب کند و سپس برای سرمایه گذار فراخوان داده شود.

استاندار کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه 60 درصد بودجه شهرداری کرمان عمرانی و 40 درصد آن جاری است نمی توان با این میزان اعتبار شهر را اداره کرد.

وی با تاکید بر اینکه کارهای زیربنایی باید در کرمان ادامه پیدا کند، گفت: اگر شورای شهر فقط ماموریت دارد بالای سر شهردار باشد و کارهای شهردار را دو ماه معطل کند باید پرسید که شورا چه منابع جدیدی خلق کرده است.

پروژه های خاتم انبیاء امسال به اتمام برسد

رزم حسینی هدف از تاسیس شورای اسلامی شهر را تسهیل امور مردم و ایجاد منابع جدید برای شهرها دانست و یادآور شد: رای مردم امانتی در دستان شماست.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه خدمات گذشته را انکار نمی کنیم و معتقدیم کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: می توانیم کارهایی بیشتر از گذشته در منطقه انجام دهیم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه در اکثر پروژه های شهری کار مطابق برنامه زمان بندی در حال انجام است، گفت: امسال باید پروژه های خاتم انبیاء به اتمام برسد.

وی با اشاره به لزوم تقویت همدلی و همزبانی بین اعضاء شورای شهر، افزود: چنانچه سرمایه گذار بداند فضای سرمایه گذاری و توسعه در استان فراهم است به طور قطع از فرصت های موجود در کرمان استقبال خواهد کرد.

استاندار کرمان ادامه داد: اقدامات توسعه ای تنها مربوط به شهر کرمان نیست بلکه در سراسر استان اقدامات خوبی صورت گرفته که از آن جمله می توان به قلعه گنج که سبک جدیدی از توسعه است، اشاره کرد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه همگان با هر گرایشی باید بر روی آبادانی و توسعه استان متمرکز شود، گفت: اعضاء شورای اسلامی شهر کرمان اختیارات را به شهردار یا یک نفر از اعضا واگذار کنند تا پروژه ها با سرعت بیشتری پیش رود.

وی با اشاره به پروژه میدان مشتاق، گفت: می توان با ایجاد فروشگاه های مدرن در این مکان بازار قدیمی را به بازار مدرن متصل کرد.

استاندار کرمان اهمیت سرعت عمل در کارها را مورد اشاره قرار داد و افزود: در سفر رئیس جمهور در صورت همکاری شورای شهر پروژه هایی را برای شهر کرمان ارائه می کنیم در غیر این صورت این فرصت ها را برای سایر مناطق تعریف خواهیم کرد.

وی گفت: اعضا شورای شهر در زمان تصمیم گیری در خصوص پروژه ها رای گیری کنند.