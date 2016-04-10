به گزارش خبرنگار مهر، دارمندرا پرادهان يكشنبه شب در ديدار با استاندار سيستان و بلوچستان و جمعي از مسئولان شهرستان چابهار اظهار داشت: کشور هندوستان در صدد است تا از ظرفیت و موقعیت راهبردی بندر چابهار به بهترین شکل بهره ببرد.

وی افزود: به سبب همسایگی با بندر چابهار و موقعیت راهبردی این بندر در راستای دسترسی به کشورهای آسیای میانه و اروپا در تلاشیم تا سهم ویژه ترانزیتی را در این خطه بر قرار کنیم.

وزير نفت و گاز طبيعی هندوستان بیان کرد: در همین راستا بعد از سفر سال گذشته به چابهار ایران و شناسائی ظرفیت ها و توانمندی های این خطه؛ در صدد هستیم تا خط ترانزیتی را با کشورهای مطرح شده از طریق چابهار بر قرار کنیم.

وی گفت: در همین راستا کشور هندوستان متعهد شده تا ۲۳۵ میلیون دلار برای خرید تجهیزات و توسعه بندر چابهار هزینه کند و امید است تا هر چه زودتر این راه ارتباطی با دنیا از طریق چابهار برقرار شود.

پرادهان تاکید کرد: از سوئی با اهتمام ویژه میان ایران و هند، باید زمینه حضور سرمایه گذران بخش خصوصی را در چابهار فراهم کرد تا مسیری دو طرفه برای توسعه فراهم شود.

نگاه توسعه ای به چابهار ملی است

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار اظهار داشت: نگاه توسعه ای ملی از سوی رهبری معظم انقلاب و دولت به منظور توسعه و سهم آوری بیشتر این بندر در اقتصاد ملی بر قرار است و تلاش داریم تا هر چه زودتر زیرساخت های مناسب توسعه ای را فراهم کنیم.

علی اوسط هاشمی بیان کرد: طی چند سال اخیر در راستای توسعه سواحل مکران که سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ شد، تلاش های ارزنده ای برای توسعه این بندر راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: افزایش توان پهلوگیری اسکله بندر چابهار از دو میلیون تن به بیش از هشت میلیون تن، اتصال چابهار به راه آهن زاهدان -مشهد-سرخس و توسعه صنایع پتروشیمی بخش های از نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به توسعه چابهار بوده که با جدیت در حال اجرا است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان یاد آور شد: کشور ایران با دارا بودن دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نقش مهمی برای توسعه کشورهای همسایه دارد و باید همسایگان از ظرفیت به بهترین شکل بهره برند.