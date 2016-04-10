حمله پلیس ترکیه به پایگاه مخفی کردهای پ ک ک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس ترکیه با حمله به یک پایگاه مربوط به شبه نظامیان کرد در منطقه ای بین آنکارا و استانبول مقدار قابل توجهی سلاح و مواد منفجره کشف کرد.

به گفته منابع محلی در ترکیه پلیس استان بولو واقع در شرق استانبول می گوید در حمله به این پایگاه ۷ نفر از اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به پ ک ک را دستگیر کرده است.

به گفته پلیس این حمله سه روز بعد از کشته شدن یک عضو وابسته به پ ک ک در این استان روی داده است. همچنین پلیس ترکیه همزمان با این حملات آماری از کشته شدن ۷۹ نفر از اعضای این گروه در ترکیه منتشر کرده است که رقم آنها طبق ادعای پلیس به ۷۹ نفر می رسد.

پلیس می گوید دو انفجار اخیر در شهرهای مختلف ترکیه به احتمال زیاد از این پایگاه هدایت شده است.

دو روز پیش آمریکا خطاب به شهروندان خود از سفر به ترکیه هشدار داده بود. سفارت آمریکا در ترکیه از شهروندان این کشور خواسته بود در مکان های عمومی حاضر نشوند.