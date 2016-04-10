آموزش مشاغل خانگی به زنان مستقر در بهاران

به گزارش خبرگزاری مهر، فهمیه فیروزفر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تجربه سال های اخیر نشان می دهد که ستاد همواره در بحث اشتغال، آموزش و توانمندسازی پیشتاز بوده و بر این اساس پذیرفتیم تا در بحث آموزش خانم های مستقر در بهاران همکاری کنیم.

وی با تاکید بر راه اندازی شبکه اشتغال بهاران افزود: به اعتقاد من یادگیری مهارت به تنهایی کافی نیست و اقدامات ما باید به گونه ای باشد که مددجویان به درآمدزایی برسند. به این شکل افراد پس از بازگشت به خانه و خانواده می توانند به فعالیتشان ادامه داده و حرفه خود را به عنوان مشاغل خانگی در درون خانواده گسترش دهند.

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با اشاره به روند آموزش بانوان مستقر در بهاران تصریح کرد: قرار است تا پس از اعلام شرایط مددجویان، انجام اقدامات مشاوره و مددکاری، در بازه زمانی 10 روز افراد در گروه های مختلف آموزشی تقسیم بندی شوند و ارائه خدمات آموزشی آغاز شود.

فیروزفر ادامه داد: از آن جا که این دوره اولین دوره از آموزش بهبودیافتگان است، در نظر داریم تا فرایند آموزش را با حضور کارآفرینانی که به خانم های سرپرست خانوار آموزش داده اند، پیش ببریم و در مراحل بعد زنان سرپرست خانوار آموزش دیده وارد عمل می شوند.

وی با بیان اینکه ستاد آمادگی دارد تا به هر تعداد از خانم های بهبودیافته آموزش های لازم را ارائه دهد، گفت: مطمئناً نوع حرفه ای که آموزش داده می شود باید به گونه ای باشد که کارآموز به زودی خروجی آن را ببیند. به طور مثال، اقداماتی همچون عروسک سازی که تمرکز زیادی هم نمی خواهند از اولویت های آموزش ماست.

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: قرار است تا تجهیزات را منطقه در اختیار بگذارد و ستاد نیز مهارت های دست ورزی را آموزش دهد تا مددجویان پس از خروج از بهاران بتوانند فعالیت خود را در قالب مشاغل خانگی ادامه دهند. ضمن اینکه این امکان وجود دارد تا مددجویان در بلندمدت در کوثرها مشغول به کار شوند.

به گزارش شهرنوشت براساس اساس نامه مراکز بهاران و مطابق با نظر کارشناسان این حوزه، مددجویان باید ابتدا دوره مشاوره و مددکاری را طی کنند سپس وارد مرحله مهارت آموزی حرف شوند.