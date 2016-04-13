سعودیها در یمن شکست سنگینی متحمل شدند/ نقش سازنده ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان،سمیه خمار باقی: عربستان از حدود یک سال پیش در تجاوزی آشکار، جنگ گسترده ای را علیه مردم یمن به راه انداخت. برخی کشورهای عربی از جمله امارات، سعودیها در تجاوز علیه یمن به بهانه حمایت از مشروعیت همراهی می کنند. سعودیها در طول بیش از یک سال گذشته هیچیک از اهدافی که برای یورش گسترده به یمن ترسیم کرده بودند، محقق نکردند.

طبق اعلام وزارت بهداشت یمن تاکنون حدود ۱۰ هزار غیرنظامی یمنی در حملات ددمنشانه سعودیها به استان های مختلف از جمله «البیضاء»، «تعز»، «عدن»، «صعده» و «صنعاء» به شهادت رسیده و ده ها هزار تَن دیگر نیز زخمی شده اند. این در حالی است که هزاران نفر دیگر از مردم یمن نیز به دنبال حملات ددمنشانه سعودیها خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شده اند.

همزمان با حملات وحشیانه سعودیها به نقاط مختلف یمن و بمباران مناطق مسکونی در این کشور، ارتش و نیروهای مردمی یمن حملات انتقام جویانه ای را به مواضع سعودیها در شهرهای مرزی به ویژه شهرهای «جیزان» و «نجران» انجام می دهند. حملات گسترده ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها در مرزها موجب ایجاد موجی از رعب و وحشت در ساکنان سعودی این شهرها شده است. از سوی دیگر، این حملات رفته رفته قربانیان بیشتری از نظامیان سعودی می گیرد.

بر همین اساس، سعودیها بسیار در تلاش هستند تا از طریق مذاکرات با گروه های سیاسی یمن در مرزهای خود آرامش برقرار کرده تا از یک سو روند کشته شدن بیش از پیش نظامیان خود را محقق سازند و از سوی دیگر آرامش را به شهروندان سعودی ساکن مناطق مرزی بازگردانند.

در همین ارتباط خبرگزاری مهر گفتگویی را با «محمد صالح النعیمی» رئیس دایره سیاسی حزب «اتحاد القوی الشعبیة» یمن انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*همانگونه که مستحضر هستید جنبش «أنصارالله» اخیرا از دریافت پیش نویس توافق آتش بس از سوی سازمان ملل متحد خبر داده است. از دیدگاه شما این پیش نویس می تواند به حل و فصل بحران یمن و توقف تجاوز سعودیها علیه این کشور منجر شود؟

تا آنجایی که من مطلع هستم تا حالا هیچ پیش نویس توافقی از سوی سازمان ملل به گروه های یمنی ارائه نشده است. بر همین اساس به نظر من بهتر است درباره آن چه که در رسانه ها منتشر شده به عنوان پیش نویس توافق آتش بس سخن نگوییم و به بررسی پیش نویس اصلی بپردازیم.

پس از بررسی کامل پیش نویس ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد می توان موضع قاطعانه ای در رد یا قبول آن اتخاذ کرد. زیرا تنها در این حالت است که ارزیابی ما از پیش نویس ارائه شده از سوی سازمان ملل، ارزیابی واقعی و منطبق با حقیقت خواهد بود.

با این حال به طور کلی باید بگویم که تا این لحظه هر آنچه که از سوی «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن شاهد بودیم متناسب با منافع سعودیها و حامیان متجاوز آنها بوده است.

*اخیرا «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی از حضو هیأتی از جنبش «أنصارالله» یمن در ریاض برای مذاکره با مقامات سعودی خبر داده بود. آیا اظهارات الجبیر مبنی بر حضور این هیأت در ریاض صحت دارد و اگر اینچنین است چه توافق هایی میان طرف های سعودی و یمنی در ریاض شکل گرفته است؟

باید در نظر داشت که حضور یا عدم حضور هیأتی از انصارالله در ریاض به هیچ وجه اهمیت ندارد، بلکه آنچه مهم است، این است که سعودیها همواره با نشستن بر سَر میز مذاکرات مخالفت کرده اند. فارغ از اینکه هیأتی از انصارالله در ریاض حضور داشته باشند یا نه همین که وزیر خارجه سعودی اعتراف به مذاکره با یمنی ها کرده است، خود به تنهایی یک دستاورد محسوب می شود.

عربستان سعودی که همواره گمان می کرد در جنگ علیه یمن دست برتر را دارد اکنون اعتراف می کند که مذاکراتی با یمنی ها انجام می دهد که این مسأله یک پیروزی برای ملت یمن در برابر متجاوزان سعودی تلقی می گردد.

*قرار است در آینده نزدیک مذاکراتی در خصوص یمن در کویت برگزار شود. چه گروه هایی در این مذاکرات مشارکت خواهند کرد و به نظر شما آیا می توان انتظار موفقیت این مذاکرات را داشت؟

در ابتدا باید گفت که برخی از کشورهای مشارکت کننده در ائتلاف سعودی ها علیه یمن در نهایت به این نتیجه رسیدند که این تجاوز بی فایده بوده و تمامی اهداف آن شکست خورده است. آنها به خوبی دریافته اند که نشستن بر سَر میز مذاکره با طرف های یمنی تنها راه خروج از باتلاقی است که در آن گرفتار شده اند.

از سوی دیگر، طرف هایی نیز وجود دارند که در صورت تحقق هرگونه راه حل سیاسی در یمن به شدت متضرر خواهند شد. این طرف ها تمام تلاش خود برای ادامه تجاوز رژیم سعودی علیه یمن را به کار بسته و خواهند بست. در واقع منافع شخصی آنها اینگونه اقتضا می کند که جنگ علیه یمن ادامه یابد. این بهره برداری ها می تواند سیاسی و یا مالی باشد.

*نقش ایران در حمایت از ملت یمن را چگونه ارزیابی می کنید؟

نقش ایران در یمن در واقع در چارچوب همان نقشی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور ترسیم شد. نقشی که همواره در ایستادن در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت از استقلال کشورهای دیگر خلاصه شده است. این در حالی است که ایران در قبال مواضع خود در قبال یمن، بُعد انسانی و اخلاقی را نیز مد نظر قرار داده است.

در واقع از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این کشور همواره مواضع ثابتی در قبال مسائلی همچون جنگ علیه یمن اتخاذ کرده است. من امیدوارم که یمن و یمنی ها نیز دنباله روی راه ایران باشند؛ راهی است که بیش از ۳۰ سال گذشته ایرانی ها انتخاب کردند.

*نظر شما در خصوص آینده بحران یمن چیست؟ از دیدگاه شما راه حل حقیقی بحران یمن در چیست؟

بدو شک بحرانی که هم اکنون یمنی ها با آن مواجه هستند به دنبال اقدامات جنایتکارانه رژیم سعودی و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است. شکی نیست که راهکار سیاسی تنها راه حل برون رفت از بحران کنونی است و احزاب و جریان های سیاسی مختلف در یمن نیز آماده ورود به روند سیاسی را نیز دارند.

اگر عربستان سعودی از تجاوز خود علیه مردم بی دفاع یمن دست بکشد و از احزاب و جریان های سیاسی نیز دوری کند، راه حل برون رفت از بحران هم خود را نشان خواهد داد، چراکه یک همدلی میان احزاب و جریان های مختلف و همچنین مردم وجود دارد که می تواند کشور را به ثبات برساند.