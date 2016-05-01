۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

خجسته در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

تمایل لاریجانی برای حفظ ترکیب کمیسیون شوراها در مجلس دهم

هیات رئیسه کمیسیون شوراها جلسات متعددی را با رئیس مجلس برای تعیین تکلیف ترکیب کمیسیون شوراها در مجلس دهم در پی تلاش اصلاح‌طلبان برای فتح این کمیسیون برگزار کردند.

امیر خجسته نماینده همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس و اعضای کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی که به مجلس آینده هم راه یافته اند، تاکنون جلساتی را با رئیس مجلس برگزار کردند.

وی افزود: در این جلسات بر لزوم حفظ ترکیب فعلی کمیسیون شوراها در مجلس دهم تاکید شد.

رئیس کیمسیون شوراها تاکید کرد: اینگونه جلسات در حال پیگیری است.

گفتنی است اصلاح‌طلبان برای به دست گرفتن کمیسیون شوراها در مجلس دهم از هفته ها پیش جلسات و رایزنی های را صورت داده اند. از جمله موضوعات مهم مربوط به این کمیسیون نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال آینده است.

