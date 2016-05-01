تمایل لاریجانی برای حفظ ترکیب کمیسیون شوراها در مجلس دهم

امیر خجسته نماینده همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس و اعضای کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی که به مجلس آینده هم راه یافته اند، تاکنون جلساتی را با رئیس مجلس برگزار کردند.

وی افزود: در این جلسات بر لزوم حفظ ترکیب فعلی کمیسیون شوراها در مجلس دهم تاکید شد.

رئیس کیمسیون شوراها تاکید کرد: اینگونه جلسات در حال پیگیری است.

گفتنی است اصلاح‌طلبان برای به دست گرفتن کمیسیون شوراها در مجلس دهم از هفته ها پیش جلسات و رایزنی های را صورت داده اند. از جمله موضوعات مهم مربوط به این کمیسیون نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال آینده است.