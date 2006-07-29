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۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

رقابت هاي تكواندو قهرماني نوجوانان جهان - ويتنام

دو پيروزي و يك شكست براي تكواندوكاران كشورمان

دو پيروزي و يك شكست براي تكواندوكاران كشورمان

تكواندوكاران تيم ملي ايران اولين مبارزات خود در چهارمين روز رقابت هاي تكواندوي نوجوانان را با دو پيروزي و يك شكست پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار"مهر" درادامه رقابت هاي ششمين دوره قهرماني نوجوانان جهان كه در هوشي مينه ويتنام درحال برگزاري است بهمن نظري در وزن هفتم آنتوني بارو از كانادا را دو بر يك شكست داد.

وي  در بازي دوم بايد با سرجيوگورلا، از مكزيك ديدار كند. در وزن هشتم نيز سيد محمد رفيعي در بازي اول ويتالي مادريال از بلاروس را شش بر يك شكست داد و در دور دوم به مصاف آدام ايلال از آلمان خواهد رفت.

در وزن هشتم بانوان هم پريسا فرشيدي پس از تساوي در پايان سه راند مبارزه با حريفي از صربستان با امتياز طلايي بازي را واگذار كرد و حذف شد.

کد مطلب 359584

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