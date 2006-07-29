دو پيروزي و يك شكست براي تكواندوكاران كشورمان

به گزارش خبرنگار"مهر" درادامه رقابت هاي ششمين دوره قهرماني نوجوانان جهان كه در هوشي مينه ويتنام درحال برگزاري است بهمن نظري در وزن هفتم آنتوني بارو از كانادا را دو بر يك شكست داد.

وي در بازي دوم بايد با سرجيوگورلا، از مكزيك ديدار كند. در وزن هشتم نيز سيد محمد رفيعي در بازي اول ويتالي مادريال از بلاروس را شش بر يك شكست داد و در دور دوم به مصاف آدام ايلال از آلمان خواهد رفت.

در وزن هشتم بانوان هم پريسا فرشيدي پس از تساوي در پايان سه راند مبارزه با حريفي از صربستان با امتياز طلايي بازي را واگذار كرد و حذف شد.