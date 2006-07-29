سياست اسرائيل در تجاوز به خاك لبنان با هيچ منطق جهاني سازگار نيست

منوچهر فصيح در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در اردبيل اظهار داشت:‌ تجاوز به خاك يك كشور و ملتي ناشي از خوي وحشي‌ گري و عصيان‌ يك كشور مستبد و دست نشانده است و ما در هيچ موقعيتي اين رژيم را به رسميت نشناخته و نخواهيم شناخت.

وي با اشاره به گستردگي تهاجمات رژيم صهيونيستي به لبنان و غزه گفت: تهاجم به نظر اسرائيلي ها شايد يك نوع از روش‌ هاي غيرديپلماتيك و سياسي در روابط كشورها است و در موقعيت كنوني كه مردم در صلح و صفا جام جهاني غرق شادي و نشاط بودند، رژيم صهيونيستي با خوي بد خود كودكان و زنان را به خاك و خون كشيد و به اين كشتار خود نيز با وقاحت تمام افتخار مي‌ كند.

فصيح تصريح كرد: حزب ‌الله لبنان به مقاومت جانانه در مقابل تهاجمات رژيم صهيونيستي قدرت، صلابت و درايت ايماني خود را به منصه ظهور رسانده و در اين راه از اهداف خود ذره‌ اي عقب‌نشيني نخواهد كرد.

وي در پايان گفت: نيروي ايمان و قدرت شهادت در هميشه تاريخ و در مقطع كنوني پيروز و غالب بوده است.