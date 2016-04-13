مجله مهر - شراره داودی: کسانی که رژیم میگیرند، بیشترین غذایی که میخورند به محدوده سالادها میرسد، اما آنها هم دلشان کیک و شیرینی میخواهد، از آن شیرینیهای خوشرنگ با مدلهای عجیب و هیجانانگیز! حالا اگر به جای خامه و شیرینی از مواد سالاد در کیک استفاده کنیم، شاید این امکان را به همین افراد بدهیم که تصور کیک خوردن را داشته باشند.
میتسوکی موریاسو که کافهای در ژاپن دارد، ثابت کرده که ظاهر سالادها میتواند از طعمشان هم بهتر باشد و این فضا را به وجود آورده است. او یک سال قبل با استفاده از موادی که در سالادها کاربرد دارند، کیکهایی با ظاهرهای هیجان انگیز درست کرده بود. او در این مدت توانست علاقهمندانی را پیدا کند و حالا کافهای را تاسیس کند که تنها کیکهاو شیرینیهایی به این شکل تولید میکند.
ظرف کیک ها شامل لایههای رنگارنگی از سبزیجات، سویا، توفو، پنیرهای سبزیجات و نانهای ساندویچی است که با رنگبندیهای مختلف کنار هم قرار گرفتهاند، در نتیجه یک کیک سالادی بدست میآید که به اندازه مشخصی هم فیبر دارد.
این کیکها را در کافه «سبزیجات» که از ۵ آوریل کار خودش را آغاز کرده، میتوان پیدا کرد، به جز کیکهای سالادی برای میان وعده، این کافه برنامههایی برای شام هم دارد و میتوان یک تکه نان بدون گلوتن را که شبیه که کیک چای است به همراه چای گیاهی سفارش داد.
این کافه برای فصلهای مختلف منوهای متفاوتی دارد و توانسته مشتریان زیادی را هم به خودش جلب کند، حالا در این اوضاع چه کسی است که نخواهد کیکی را که هم زیباست و هم سالم نخورد؟
