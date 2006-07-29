كنسرت اخير گروه دستان آلبوم مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري مهر،گروه موسيقي دستان همزمان با حضور خود در تهران و اجراي كنسرت در كاخ نياوران جديدترين اثر خود را با عنوان " ساز دستان" به علاقه مندان عرضه كرد .

اين اثر مجموعه اي از قطعات سازي گروه دستان است كه درمايه هاي مختلف موسيقي ايراني به اجرا در آمده است و مانند گذشته در پي ايجاد فضاي جديد و خلق قطعاتي نوين با الگو پذيري از رديف موسيقي ايراني است .

"گيلكي" در مايه دشتي و "پرواز خيال" در آواز دشتي ازساخته هاي حميد متبسم،"آفتاب نيمه شب" در مايه شوشتري ومقدمه ابوعطا از ساخته هاي حسين بهروزي نيا،تكنوازي كمانچه (افشاري)وحكايت در آواز افشاري ازساخته هاي سعيد فرج پوري، قطعات آلبوم "ساز دستان" را تشكيل مي دهند.

آلبوم جديد اين گروه دستان كه هنوز عنواني براي آن انتخاب نشده،قطعاتي در آواز بيات اصفهان با صداي سالار عقيلي است كه كنسرت آن اخيرا در فضاي باز كاخ نياوران در چهار شب اجرا شد .

لازم به توضيح است كه اين اجرا توقع مخاطبان را برآورده نكرد؛ خطاهاي تلفيق شعر وموسيقي ، ضعف در تكنوازي هاو نحوه اجراي خواننده از مهمترين نقاط ضعف وازطرفي اجراي قوي نوازنده تنبك و استفاده از ريتم هاي متنوع از سوي نوازندگان كوبه اي از نقاط قوت اين كنسرت بود.

حسين بهروزي نيا(بربط)سعيد فرج پوري(كمانچه)بهنام ساماني(دف،دايره،دمام و كوزه ضربانگ)پژمان حدادي(تنبك و پنداريك)و حميد متبسم(تارو سه تار) نوازنده هاي گروه دستان هستند.