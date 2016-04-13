محمدابراهیم معیری، کارگردان سینما درباره سرنوشت فیلمی که کارگردانی کرده و هنوز به اکران نرسیده است به خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۳۹۱ فیلم «دامنه‌های سفید» را با بازی هادی دیباجی، مهدی میامی، الهام چرخنده و علی اوسیوند و تهیه‌کنندگی بهروز رشاد و بنیاد سینمایی فارابی ساختم ولی متاسفانه از آن سال تاکنون تهیه‌کنندگان هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که فیلم را اکران کنند یا خیر.

وی افزود: «دامنه‌های سفید» فیلمی نوجوانانه و درباره محیط زیست است و اگر اکران شود با استقبال مخاطبان نوجوان مواجه می‌شود. به نظر من تهیه‌کنندگان سینما هنوز به لزوم ساخت و اکران فیلم‌های مناسب گروه سنی کودک و نوجوان پی نبرده‌اند.

معیری همچنین به کارگردانی چند فیلم مستند اشاره کرد و گفت: از سال گذشته نیز پروژه‌ای برای تولید مستندهایی درباره برخی آسیب‌های موجود در جامعه در دست کار دارم. مساله اضافه وزن، مشکلات حمل و نقل در کشور و همچنین سفر ایمن برخی از موضوعات این مستندهاست.

کارگردان «پروانه‌های بدرقه می‌کنند» اضافه کرد: نخستین فیلم در این پروژه درباره مشکلات مربوط به چاقی یک پسر بیمار مبتلا به سندرم دان است. این نوجوان وزنش به قدری زیاد شده که دیگر نمی‌تواند کارهای روزمره خود را انجام دهد. در راستای ساخت این فیلم ما کار را به گونه‌ای پیش بردیم که این نوجوان توانست تحرک و نشاط خود را پیدا کند.

معیری کارکرد اجتماعی این مستندها را مهم ارزیابی کرد و گفت: اولویت من از همان ابتدای طراحی این پروژه کارکرد اجتماعی آنها بود و همین مساله نیز باعث شد تا با تهیه کننده آن یعنی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مشکل پیدا کنم، چرا که این سازمان نگاه صرفا سینمایی به آثار دارد.

معیری در پایان اشاره کرد: امیدوارم در نیمه دوم امسال بتوانم نخستین قسمت از این پروژه را آماده کنم.

«دامنه‌های سفید» قصد دارد عشق به حیوانات و احترام به طبیعت را به کودکان آموزش بدهد. این فیلم داستان یک عقاب باستانی را روایت می کند که در دام سارقان اسیر می شود و خانواده ای در تکاپوی نجات این عقاب برمی‌آیند.