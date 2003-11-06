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۱۵ آبان ۱۳۸۲، ۱۹:۳۸

شب گذشته

استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي درگذشت

دكتر "شرف الدين خراساني" استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي تهران و عضو گروه فلسفه دايره المعارف بزرگ اسلامي شب گذشته درگذشت .

به گزارش خبرنگار دانشگاهي"مهر"، مرحوم خراساني  مولف كتاب ها و مقالات متعدد ارزشمندي در زمينه فلسفه اسلامي بوده است كه از آن جمله مي توان به تاليف كتاب " از برونو تا هگل"  و نيز ترجمه كتاب " فلاسفه معاصر اروپايي" اثر "بوخينسكي" اشاره كرد .
اين استاد فرزانه در زمينه سرايش شعر نيز تبحر داشت و چندين قطعه از آثارش در فصلنامه بخارا به چاپ رسيده است . 
خبرگزاري "مهر" درگذشت دكتر شرف الدين خراساني را به خانواده وي و نيز جامعه علمي و دانشگاهي كشور تسليت مي گويد .

کد مطلب 35961

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