استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي درگذشت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي"مهر"، مرحوم خراساني مولف كتاب ها و مقالات متعدد ارزشمندي در زمينه فلسفه اسلامي بوده است كه از آن جمله مي توان به تاليف كتاب " از برونو تا هگل" و نيز ترجمه كتاب " فلاسفه معاصر اروپايي" اثر "بوخينسكي" اشاره كرد .

اين استاد فرزانه در زمينه سرايش شعر نيز تبحر داشت و چندين قطعه از آثارش در فصلنامه بخارا به چاپ رسيده است .

خبرگزاري "مهر" درگذشت دكتر شرف الدين خراساني را به خانواده وي و نيز جامعه علمي و دانشگاهي كشور تسليت مي گويد .