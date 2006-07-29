جذب جوانان به مساجد نيازمند بازنگري و برنامه ريزي است

حجت الاسلام عبدالرضا خوشنويس رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه مسجد هم در آئين و هم در ادبيات ملي واژه اي آشناست، اظهار داشت: مسجد محل سجده، عبادت، نيايش و دعاي الهي است و با ديد واقعي محل عبادت در قالب و اقسام مختلف به شمار مي رود.

حجت الاسلام خوشنويس با اشاره به اينكه مسجد در ايران داراي خاستگاهها و زيستگاههايي شايان توجهي بوده است، تصريح كرد: با بررسي نقش مسجد در ايران مي توان دريافت كه انقلاب اسلامي ايران از مساجد آغاز شده و در واقع بهترين مؤيد براي سازندگي مسجد و بزرگترين دليل بر قدرت سازندگي آن انقلاب اسلامي ايران است، چرا كه توانست جوانان را جذب كرده، آنها را بپروراند و نظام سلطنتي را با قدرت تمام سرنگون كند و اين ثمره منجر شد تا مسجد سنگر بماند.

وي با تأكيد بر اينكه در مسجد فطرتها خودنمايي مي كنند، افزود: در اين مكان بحث از نيايش و عبادت است و اين بحث از نيازمنديها با اولويت انسان به شمار مي رود، زيرا بشر با توجه به فطرت انساني و خداجويي كه دارد، خود را به مسجد نزديك مي كند تا از دنياي مادي و فيزيكي هراس كمتري داشته و بتواند به خدا و دين تمايل بيشتري پيدا كند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان فارس به نقش مسجد در پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در دوران 8 سال دفاع مقدس اشاره كرد و ياد آور شد: مسجد به عنوان مركز اصلي توانست هم جوانان را بپروراند و هم محل تدارك و پشتيباني جنگ باشد و به عنوان محلي براي تزريق اميد به پيكره جنگ زده آن روز بي نظير و بي بديل است.

وي با بيان اينكه هر چه مسجد معنويت بيشتري داشته باشد قدرت عبادت و پرستشگري را ميان گروههاي مختلف زياد مي كند و تأثير بيشتري بر مردم به ويژه جوانان مي گذارد، افزود: عوامل متعددي در جذب و جلب جوانان اهميت دارند؛ از جمله ائمه مساجد و ساختار فيزيكي و معماري اين مكان مقدس .

حجت الاسلام عبدالرضا خوشنويس گفت: ائمه مساجد به عنوان مديران طبيعي و فرهنگي حرف اول را در مساجد مي زنند و از اين رو آنها بايد جاذبه و كشش بيشتري ايجاد كنند تا پيروان را به سوي خود جذب كنند، زيرا اگر پيرو نداشته باشند پيشوايي هم در كار نخواهد بود و بالعكس، به اين منظور اولين گام براي جذب جوانان به مسجد، تقويت، حمايت و آگاه كردن ائمه مساجد با مسائل ديني و روز است تا تأثيرات بيشتري بر جوانان داشته باشند و با ايجاد معرفت و تزريق معارف ديني به اين گروه نقش خود را به خوبي ايفا كنند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان فارس انجام فعاليتهاي فرهنگي در مساجد از طريق هيئت امناء و خدمتگزاران مساجد و كانونهاي پر تكاپو و پر تلاش را نيز در جذب جوانان مهم توصيف كرد.

وي در ادامه به معماري و ساخت فضاي فيزيكي با توجه به نيازيهاي جوانان تأكيد كرد و اظهار داشت: به منظور جذب بيشتر جوانان به مسجد بايد اين مكان مقدس از پرستشگاه صرف به مجتمع پرستشگاهي تبديل شود كه با قرار دادن كتابخانه، ورزشگاه و آموزشگاههاي مختلف در فضاي مسجد به عنوان اهرم جذب از آن بهره گرفت.