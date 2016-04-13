تساوی در دربی دردی از استقلال و پرسپولیس دوا نمی کند

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس با بیان مطلب فوق افزود: شرایط استقلال و پرسپولیس در جدول یکسان است و هر دو تیم می دانند که مساوی دردی از آنها دوا نمی کند. به نظرم نتیجه تساوی در دربی فقط تیم های دیگر را خوشحال خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: استقلال مدتها صدرنشین بود و تنها یک هفته است که صدر جدول را از دست داده است. این مسئله انتظار هواداران را از بین برده و آنها جز قهرمانی استقلال به چیز دیگری فکر نمی کنند.

کاپیتان پیشین استقلال خاطرنشان کرد: پرسپولیس برخلاف استقلال، در ابتدای فصل عملکرد خوبی نداشت اما برانکو توانست رفته رفته تیمش را با نتایج قابل قبول به بالای جدول برساند و الان هم امتیاز با استقلال و تنها به خاطر تفاضل گل کمتر در رده سوم جدول جای بگیرد. این زنگ خطری برای استقلال بود. کادر فنی باید هوشیار باشد چرا که اگر استقلال نتواند در دیدار روز جمعه به پیروزی برسد، احتمال اینکه به رده های پایین تر نزول کند هم وجود دارد.

فکری در پاسخ به این سوال که آیا تساوی استقلال مقابل سپاهان و برد پرسپولیس مقابل ملوان تاثیری در نتیجه این دیدار خواهد داشت یا خیر؟ گفت: این نتایج نمی تواند تاثیر زیادی بر روی این دیدار داشته باشد. دربی شرایط خاص خود را دارد و هر تیمی که بتواند بدون استرس و با آرامش بازی کند و از همه فرصت های به دست آمده استفاده لازم را انجام دهد، مطمئناً پیروز میدان خواهد بود.

وی تاکید کرد: اما همین که استقلال در مقابل سپاهان شکست نخورد، آرامش در اردوی این تیم برقرار است و مظلومی می تواند به همراه دستیارانش با تمرینات خوب و منظم در این چند روز باقیمانده با آمادگی کامل به مصاف پرسپولیس برود.

کاپیتان پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا مهاجمان استقلال می توانند در مقابل مدافعان پرسپولیس موفق باشند؟ گفت: تا آنجا که من بازی ها را تماشا کردم هماهنگی فورواردهای استقلال بسیار خوب است و اگر در زدن ضربه های پایانی دقت کنند و هافبک های تیم آنها را در موقعیت گل قرار دهند، می توانند در این دیدار گلزنی کنند. البته باید این را هم بپذیریم که مدافعان پرسپولیس هم بیکار ننشسته و تلاش می کنند اجازه گلزنی به بازیکنان استقلال را ندهند.

محمود فکری در پایان و در خصوص نتیجه این دیدار نیز گفت: پیش بینی این بازی با توجه به شرایط دو تیم بسیار سخت است و باید تا پایان بازی منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی برای دو تیم خواهد افتاد.