کاهش بارندگی سالانه در هفت شهر اردبیل/خطر سیلاب نداریم

علی دولتی مهر بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سال گذشته ۳۶۰ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

وی با یادآوری بارش ۳۶۱.۴ میلی‌متری در سال ۹۳، اضافه کرد: به نسبت دوره آماری بلندمدت بارش سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد اما به نسبت سال گذشته با کاهش چهار دهم درصدی مواجه هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه در مقایسه با دوره آماری بلندمدت بیشترین افزایش بارش در سال گذشته با ۳۳ درصد در شهرهای نمین و فیروزآباد به ثبت رسیده است، اضافه کرد: بیشترین کاهش بارش نیز با منفی چهار درصد در مشگین شهر به ثبت رسید.

دولتی مهر تصریح کرد: در مقایسه با سال ۹۳، بیشترین افزایش بارش با ۲۴ درصد در خلخال و بیشترین کاهش بارش با ۱۲ درصد در گرمی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: بارش شهرهای پارس‌آباد، مشگین شهر، سرعین، فرودگاه، بیله سوار، گرمی و نمین به نسبت سال ۹۳ در سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد؛ در حالی که بارش شهرهای اردبیل، فیروزآباد و نیر افزایش را نشان می‌دهد.

وی در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده به اعلام اطلاعیه بارش به ویژه از بعدازظهر روز سه‌شنبه اشاره کرد و افزود: برخی اظهارات از جمله وقوع سیلاب فعلاً قطعی نیست و فردا در پی بارش‌ها و میزان آبگرفتگی به صورت قطعی وقوع یا عدم وقوع سیلاب اعلام خواهد شد.

دولتی مهر به افت شش‌درجه‌ای دما به ویژه در مناطق جنوبی استان اشاره کرد و متذکر شد: طی روزهای آینده وزش تندباد با سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت و رگبار نیز پیش بینی شده است.