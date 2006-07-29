رئيس مجلس فرهنگي ؛ پرشياي فرهنگي !

خبرنگار خبرگزاري "مهر" از ديدار امروز دكتر غلامعلي حدادعادل دردومين همايش مدرسه سازان، نكات زيررا حاشيه نگاري كرده است :

-همايش مدرسه سازان صبح امروز در اردوگاه خوش آب و هوا و زيباي شهيد باهنر- منظريه- برگزار شد.

-در ابتداي دومين همايش مدرسه سازان كه با حضور خيرين و پيمانكاران ساخت مدارس كشور برگزار شد، مهندس سيد محمد غرضي، رئيس نظام مهندسي و وزير سابق پست و تلگراف و تلفن سخنراني كوتاهي كرد. محور مهندس غرضي "دلائل عدم نهادينه شدن تخصص در اداره امور كشور" بود كه با ادبيات صريح و مستند به آيات قرآني ارائه شد.

غرضي: سرمايه در كشور ما تبديل به كار و توسعه و تخصص نمي شود، چقدر مي خواهيم با فروش نفت اين كاستي ها را جبران كنيم؟ تصور اينكه كار خوب، ارزان تمام شود، تصور باطلي است

-غرضي در بخشي از سخنانش گفت :علت اصلي عقب ماندگي ها ، " ضايعات " است. ما تقريبا همه چيز را در كشور ضايع مي كنيم، از منابع بگيريد تا نيروي انساني و ... اتوبان قم يا اتوبان قزوين، هنوز اشكال مهندسي دارد و بايد هرسال مخارج هنگفتي براي تعمير و نگهداري آن انجام بدهيم اما شانزه ليزه پاريس كه از چهارباغ اصفهان الگوبرداري شده ، با همان اسلوب قديمي و كلاسيك خود پابرجا است ، سرمايه در كشور ما تبديل به كار و توسعه و تخصص نمي شود، چقدر مي خواهيم با فروش نفت اين كاستي ها را جبران كنيم؟ تصور اينكه كار خوب، ارزان تمام شود، تصور باطلي است، چرا بايد كارهاي تخصصي معماري و ساختمان سازي در كشور ما دست به دست بگردد تا برسد به عمله و بناي معمولي؟!

-دربخشي ازمراسم، فيلمي ازديدار مسئولان نوسازي و تجهيز مدارس كشور با مراجع تقليد؛ آيات عظام "فاضل لنكراني و مكارم شيرازي" پخش شد دراين فيلم آيت الله فاضل لنكراني گفت:خيلي ها موقع دادن وجوهات، مي خواهند اجازه بگيرند كه پولشان خرج ساختن مسجد وحسينيه شود، اما من اجازه نمي دهم، الان مسجد وحسنييه به اندازه كافي هست،درشرايط حاضر، ما نياز به مدرسه داريم."

- بعد ازپايان سخنراني حدادعادل، وي همراه وزير آموزش و پرورش و بوربور- رئيس سازمان نوسازي مدارس- از نمايشگاه توانمندي هاي توسعه و تجهيز مدارس كه در آن شركتها و پيمانكاري هاي متصدي عمران مدارس، غرفه داشتند، بازديد كرد.

دربخشي ديگر ازحاشيه نگاري خبرنگار"مهر" آمده است : دكتر حدادعادل در حين قدم زدن به طرف نمايشگاه، با وزير آموزش و پرورش و اطرافيانش خوش وبش مي كرد، حدادعادل با اشاره برنامه خبري ويژه هشت و سي شبكه 2به فرشيدي گفت: برنامه ديروز 8:30 خيلي جالب بود، صحنه آب خوردن مرا هم - در مراسم ديدار با روساي آموزش و پرورش - نشان داد، اين كارها خيلي خوب است، رابطه عاطفي مردم و مسئولان را بيشتر مي كند.

-درهنگام بازديد رئيس مجلس شوراي اسلامي ازيكي ازغرفه ها، يكي ازغرفه داران خطاب به حداد گفت: عوارض سه درصدي توليد را حذف كنيد، اين عوارض خيلي مانع توليد است كه حداد با لبخند قول بررسي و رسيدگي داد.

-وقتي دكتر حدادعادل به غرفه يكي از توليدكنندگان كاشي و موزاييك رسيد، قبل از اينكه متصدي غرفه بخواهد توضيح بدهد، گفت: با كار شما آشنا هستم! در خانه ما همين كاشي هاي شما را كار كرده ايم!

خبرنگار حوزه آموزش و پرورش روزنامه شرق وقتي مصاحبه اش با فرشيدي تمام شد، وزير آموزش و پرورش از او بخاطر مصاحبه خوبش تشكر كرد و گفت: وقتي پاي انصاف در ميان باشد، مشكلي موجود نخواهد بود

-غرفه داران، كاتالوگ ها و نامه هايي به حدادعادل مي دادند كه وي همه آنها را با خوشرويي مي گرفت، وقتي براي گذاشتن يكي ازاين بسته ها،صندوق عقب پرشياي حدادعادل لحظه اي باز شد، متوجه انبوه كتابها و روزنامه هايي شدم كه تقريبا نيمي از صندوق عقب را پر كرده بود! تعجبي هم ندارد ؛ رئيس مجلس فرهنگي ، پرشياي فرهنگي !

-خبرنگار حوزه آموزش و پرورش روزنامه شرق وقتي مصاحبه اش با فرشيدي تمام شد، وزير آموزش و پرورش از او بخاطر مصاحبه خوبش تشكر كرد و گفت: وقتي پاي انصاف در ميان باشد، مشكلي موجود نخواهد بود! فرشيدي همچنين درجا ازمطالب يك نويسنده شرق گله كرد.

-يكي از پيمانكاران حاضر در همايش به نام "ذبيح الله ابراهيمي" در خصوص علت ركود در مدرسه سازي به خبرنگار "مهر" گفت: آخر با شعار كه نمي شود كار كرد! ما قبل از عيد آهن را 90 هزارتومن مي خريديم و الان 175 هزار تومان! ميلگرد را در زمان عقد قرارداد كيلويي 360 تومان مي خريديم و الان 610 تومان يا سيمان تني 27 هزارتومان بود و الان نزديك به 37 هزار تومان شده است، نرخ كارگر هم بخاطر سياست هاي غلط وزارت كار، 30 درصد افزايش يافته است، با اين اوصاف چطور توقع دارند كه ما كارها را انجام بدهيم؟!