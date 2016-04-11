۸۰ هزار نفر از اماکن تاریخی و گردشگری رامیان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو عصر دوشنبه، در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان رامیان، اظهار کرد: در طرح اسکان نوروزی نیز در شهرستان رامیان ۲۷ هزار نفر را در مدراس و اماکن اختصاصی این طرح، اسکان داده ایم.

وی تصریح کرد: هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان رامیان چهارشنبه این هفته با حضور مسئولین شهرستانی و استانی، در مدرسه کلو روستای فراغی شهرستان رامیان برگزار می گردد.

فرماندار شهرستان رامیان با اشاره به برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان در مهرماه سال جاری، افزود: ستاد شهرستانی اجلاسیه فوق در فرمانداری رامیان تشکیل شده است و ادارات موظفند برنامه های خود را به این ستاد اعلام کنند.

وی خاطر نشان کرد: تکریم ارباب رجوع در ادارات پایه اولویت کاری همه مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی باشد و این امر مهمترین شاخصه بحث مدیریت و ماندگاری آنها محسوب می شود.

صادقلو با اشاره به افتتاح پل ارتباطی چشمه گل رامیان و برگزاری مسابقات قهرمانی پاراگلایدر کشور در رامیان، گفت: از همه دست اندرکاران این امور و اعضای ستاد تسهیلات سفر شهرستان به خاطر همدلی و همراهی در این اقدامات تشکر می کنیم.

وی در پایان به رشد پنج درصدی هدفگذاری شده توسط دولت برای سالجاری اشاره کرد و افزود: امیدواریم اقتصاد مقاومتی که متناسب با نیازهای کشور بوده و بر پایه ظرفیت های درونی شکل گرفته، عملیاتی و تحقق یابد و شاهد رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال بیشتر باشیم.