آزار نوجوانان بازداشت شده فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان رژیم اسرائیل نوجوانان فلسطینی بازداشت شده در قدس و کرانه باختری را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تاکید شده که شمار نوجوانان بازداشت شده فلسطینی از اکتبر ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۲ برابر شده است.

همچنین در ادامه این گزارش تصریح شده است: مصاحبه با کودکان بازداشت شده و فیلم ها و گزارش های وُکلا نشان می دهد نظامیان صهیونیست در جریان بازداشت آنها بدون ضرورت از زور استفاده کرده اند و برخی اوقام اقدام به زدن آنها و بازداشتشان در شرایط غیر ایمن کرده اند.

«ساری بشی» یکی از مدیران این سازمان در همین راستا عنوان کرد: با نوجوانان فلسطینی مانند بزرگسالان رفتار می شود که موجب آسیب دیدن آنها می گردد. فریاد زدن، تهدید و کتک زدن روش مناسبی برای رفتار کردن با نوجوانان و یا اخذ اطلاعات دقیق از آنها نیست.

وُکلا می گویند که رژیم صهیونیستی از نوجوانان بدون حضور پدرانشان بازرسی می کند که این امر برخلاف قوانین بین المللی است که بر انجام تدابیر حمایتی ویژه در رابطه با نوجوانان بازداشت شده تاکید می کند. در این تدابیر تصریح شده که بازداشت نوجوانان فقط به عنوان راهکار نهایی باید صورت گیرد و همچنین تدابیری اتخاذ شود تا به صورت اجبار از نوجوانان اعتراف گرفته نشود.