کمیته فنی فدراسیون کاراته به بیراهه می رود

علیرضا کتیرایی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سال ۹۵ رقابتهای قهرمانی جهان را به عنوان مهمترین رویداد ورزشی پیش رو داریم که با توجه به پتانسیل موجود باید نتایج بهتری از دوره قبل کسب کنیم. برای تحقق این هدف هم باید مجمع برگزار و تکلیف رئیس فدراسیون مشخص شود.

وی ادامه داد: سرپرست فدراسیون در جایی عنوان کرده که شاید پروسه برگزاری انتخابات طولانی شود. سئوال من اینجاست که چرا برای انتخابات مجلس تائید صلاحیت با آن حجم بالای نامزدها زمان کمی نیاز دارد ولی تائید صلاحیت ۲۷ نامزد انتخابات کاراته باید چند ماه زمان ببرد؟

قهرمان پیشین آسیا به مصوبه کمیته فنی هم اشاره کرد و گفت: آقایان می گویند بعد از یک جلسه طولانی هفت، هشت ساعته به این نتیجه رسیده اند که مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار و کادر فنی تیم های ملی انتخاب شود. واقعا رسیدن به این دو جمله این همه بحث و تبادل نظر نياز داشت؟

کتیرایی با طرح این موضوع که انتخاب کادر فنی در شرایطی که تکلیف رئیس فدراسیون مشخص نشده کاری اشتباه است، ادامه داد: من پیشنهاد می کنم اگر قرار است کادر فنی انتخاب شود، همان مربیانی که دو سال قبل هدایت تیم ملی در مسابقات جهانی آلمان را برعهده داشتند و نتایج خوبی هم کسب کردند کار را دردست بگیرد. آن مربیان به وضعیت کاراته کاها آشنا هستند و می توانند کار را برای رسیدن به نتیجه ای بهتر از دوره قبل به خوبی پیش ببرند.

وی با اشاره به رقابتهای کاراته وان امارات گفت: نزدیک به ۹۰ کاراته کا به این رقابتها اعزام شد که نتیجه کسب شده برای نمایندگان کشورمان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. فدراسیون باید در اعزام کاراته کا دقت نظر بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه مگر قرار نبود به گفته سرپرست فدراسیون نماینده فنی به چنین مسابقاتی اعزام شود؟ چرا برای مسابقات امارات که هزینه به مراتب کمتری هم داشت کسی انتخاب و اعزام نشد؟ آیا این نماینده فنی نمی توانست کاراته کاهای اعزامی را همراهی کند؟

مربی پیشین تیم ملی کاراته افزود: رقابتهای امارات نشان داد که کاراته ما دیپلماسی لازم را در میادین بین المللی ندارد. کمیته فنی به جای که دلسوز تیم ملی باشد سنگ نفرات مورد خود را برای ورود به کادر فنی به سینه بزند ، چرا در مورد مشکلات ریشه ای کاراته بحث نمی کند؟

کتیرایی در پایان گفت: معتقدم کمیته فنی با این روش به بیراهه می رود! آقایان باید تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود سر راه برگزاری مجمع گذاشته تا تکلیف رئیس فدراسیون مشخص شود. اگر کادر فنی انتخاب شده را رئیس آینده قبول نداشته باشد تکلیف این وقت و هزینه را کدام یک از اعضای کمیته فنی مشخص خواهد کرد؟

شایان ذکر است کمیته فنی فدراسیون کاراته هفته گذشته رای به انتخاب کادر فنی تیم ملی قبل از برگزاری مجمع فدراسیون داده بود که با انتقاد کارشناسان و اهالی کاراته مواجه شده بود.