نرخ رشد صنعتی منفی شد/ استانی که نرخ بیکاری ۴۰ درصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه اکنون نرخ بیکاری در میان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور ۲۳ و سه دهم درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل ۱۱ درصد است، بحران محسوب می شود، گفت: جمعیت شاغل کشور ۲۴ میلیون نفر و ورودی به بازار کار ۸۴۰ هزار در سال است.

وی با بیان اینکه کل بیکاران سال ۹۴ در میان دانش آموختگان فوق دیپلم به بالا ۹۹۸ هزار ۵۰۰ نفر است، افزود: ۱۳۰ هزار نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: اگر آماری که رئیس کمیسیون فراکسیون اشتغال مجلس درباره بیکاری ۷۶۰ هزار دانش آموخته دکترا اعلام می‌کند، درست باشد برای کشور بحران ایجاد شده است اما اینگونه نیست.

وی با اشاره به اینکه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ تعداد بیکاران دکترای تخصصی ۵۶۰ نفر بود و این آمار چگونه به۷۶۰ هزار نفر رسیده است، اظهار داشت: مرکز آمار ایران از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خود اظهاری مردم است.

عادل آذر با اعلام اینکه در سال ۹۳ نرخ بیکاری ۱۰ و چهار دهم درصد و در سال ۹۴ با شش دهم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسید، افزود: اکنون نرخ رشد صنعت منفی، نرخ رشد خدمات صفر اما نرخ رشد کشاورزی در ۹ ماهه گذشته ۴ درصد است.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: سالانه ۸۸۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده می شود که از این تعداد ۳.۲ درصد وارد بخش کشاورزی و ۳۱۴ هزار نفر به جمع بیکاران افزوده می شود، همچنین براساس روند عملکرد نهادهای بین المللی در آمارگیری بیکاران مبنای اشتغال خالص یک ساعت در هفته است و مرکز آمار بر این اساس میزان بیکاری را اعلام می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر خالص ساعت کاری ۸ ساعت در هفته باشد، نرخ بیکاری ۲ درصد و اگر ۱۶ ساعت باشد، ۶ دهم درصد به نرخ بیکاران کشور افزوده می شود، گفت: جمعیت فعال به سنین ۱۵ تا ۶۴ سال گفته می شود.

عادل آذر با بیان اینکه اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰ درصد دارد، اظهار داشت: براساس تصویب مجلس از این پس مرجع رسیدگی ارائه آمار نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی مرکز آمار ایران است.

رئیس مرکز آمار افزود: مرکز آمار ایران برای ارائه آمار بیکاری هر فصل از ۶۴ هزار خانوار با کارمندان متخصص و آموزش دیده و فرمی با ۳۷ سئوال نمونه گیری می کند، ضمن آنکه این مرکز قابل مناظره نیست و آنان که می گویند آمار این مرکز را قبول ندارند، برچه اساس و چه فرمولی این سخنان را می گویند.

وی با بیان اینکه آمار بیکاری در سال ۹۰، ۱۴ درصد و در میان تحصیل کردگان ۱۶ درصد بود، گفت: ۷۰ درصد آمارگیری در سرشماری نفوس و مسکن به صورت مراجعه مستقیم و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمع آوری آمار از طریق اینترنت است.

عادل آذر افزود: همه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ به طور الکترونیکی انجام می شود و ماموران مرکز آمار ایران با دستگاههای الکترونیکی به درب منازل مراجعه می‌کنند.

همچنین غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: جمعیت شاغل کشور ۲۲ میلیون نفر و جمعیت بیکار حدود ۶ میلیون نفر است. ۳۰ درصد جمعیت کشور غیرفعال هستند و سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه به بیکاران اضافه می شوند.

کاتب با بیان اینکه براساس اعلام وزارت کار به ازای فارغ التحصیلی هر ۸۰۰ هزار نفر از دانشگاه ۵۰ هزار نفر وارد عرصه کار می شوند، گفت: ۷۶۰ هزار نفر بیکار دکترای عمومی و تخصصی در کشور وجود دارد که در پایگاه اینترنتی وزارت کار ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه تعاریف مرکز آمار برای ارائه آمار نادرست است، زیرا اگر فردی در هفته یک ساعت کار کند شاغل حساب می شود، افزود: نرخ بیکاری تحصیل کردگان براساس آمار بودجه ای ۴۳ درصد است.