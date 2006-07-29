به گزارش خبرگزاري "مهر"،‌ وزير ارشاد در ديدار اعضاي شوراي مركزي ستاد برگزاري نماز جمعه تهران با بيان اينكه نماز جمعه خارج كننده نفاق از دلهاست و تشكر از برگزاري منظم نماز جمعه از اول انقلاب تاكنون تاكيد كرد: حق نماز جمعه در كشور ادا نمي شود و انتظار آن است كه ظرفيتي بيشتر در نماز جمعه ها داشته باشيم.

محمد حسين صفار هرندي نماز جمعه را قويترين اجتماع مكرر در كشور دانست و افزود: بايد با برنامه ريزي و تدبير، استعدادهاي بالقوه براي حضور در اين فريضه الهي را بالفعل كرد و بر شكوه نماز جمعه هاي هر هفته افزود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي برنامه نماز جمعه را داراي ظرفيت هاي گسترده دانست و تصريح كرد: بايد از تمام اين ظرفيت براي حضور گسترده تر مردم بهره گرفت؛ به عنوان نمونه سخنراني پيش از خطبه ها مي تواند با پاسخ به شبهات ذهني مردم نقش مناسبي را در افزودن بر جاذبه هاي نماز جمعه ايفا نمايد.

صفارهرندي نماز جمعه را سنگري در دفاع مقابل تهاجم فرهنگي دانست و خاطرنشان كرد: وقوع معضلات فرهنگي به مرور بوده است و رفع آن نياز به برنامه ريزي در بستر زمان دارد و دفعتا نمي تواند محقق شود.

وي جمعه بازارهاي بعد از نماز را هم به عنوان نمونه ديگري از جاذبه هاي نماز جمعه عنوان كرد و افزود: همانطور كه در كلام الهي هم آمده است با پايان نماز مي توان بساط ابتغاء از فضل الهي را گسترد و اين قبيل حواشي از ظرفيت هاي نماز جمعه است.