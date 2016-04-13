به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۷ روز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم استقلال می‌رود. این بازی از جهاتی برای سرخابی‌ها حائز اهمیت است. از طرفی هر دو تیم که از مدعیان اصلی قهرمانی هستند، برای اینکه از سایر مدعیان عقب نمانند، نیاز مبرم به سه امتیاز این بازی دارند.

البته هواداران دو تیم بعضا دربی ها را یک بازی متفاوت نسبت با سایر مسابقه‌های لیگ می‌دانند و پیروزی در دربی را به کسب جام قهرمانی ترجیح می‌دهند. در حال حاضر هم استقلال و هم پرسپولیس در جدول رده بندی لیگ برتر شرایط مشابهی دارند و با چهل و پنج امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول لیگ قرار دارند.

از نکات جالب توجه دربی‌های اخیر می‌توان به بازیکنانی اشاره کرد که به عنوان بازیکن جایگزین در ترکیب تیم‌هایشان قرار گرفتند و در این بازی حساس تاثیرگذار ظاهر شدند.

تیم فوتبال پرسپولیس که پس از دربی ۶۸ که سرخ‌پوشان با شوت از راه دور کریم باقری در دقایق پایانی موفق شدند به پیروزی برسد، در پنج دربی طعم برد را نچشیده بود، در دربی هفتاد و چهارم در حالی که ده نفره بود، با سه گل ایمون زاید که در آن مسابقه جایگزین غلامرضا رضایی شد، در ده دقیقه پایانی نتیجه بازی باخته را برگرداند تا پرسپولیس بعد از دو سال طعم پیروزی در دربی را بچشد.

در دربی هفتاد و نهم رضا حقیقی در دقیقه چهل و پنج به علت مصدومیت زمین بازی را ترک کرد و احمد نوراللهی جایگزین وی شد. در این مسابقه همچنین حمیدرضا علی عسگری هم در دقیقه ۶۰ جایش را به مهدی طارمی جوان داد. این دو بازیکن تازه وارد در این مسابقه عملکرد خیلی خوبی داشتند و به نوعی ورق را برای پرسپولیس بازگرداندند.

نوراللهی در میانه زمین نقش ویژه‌ای در حملات سرخ‌پوشان ایفا کرد و چندین بار برای بازیکنان موقعیت سازی کرد. از طرفی مهدی طارمی هم بارها در آستانه گلزنی قرار گرفت. اما موفق به گلزنی نشد. این مهاجم اما در موقعیت سازی هم موفق عمل کرد و هم در گل اول که محمد نوری به ثمر رساند تاثیر گذار بود و هم پاس گل دوم سرخ‌پوشان را به امید عالیشاه داد. تک گل استقلال در این بازی را نیز سجاد شهباززاده به ثمر رساند.

در دربی برگشت هم پرسپولیس روی همکاری هادی نوروزی و علی علیپور به گل رسید تا سرخ‌پوشان این بازی را نیز با پیروزی پشت سر بگذارند. در این مسابقه برانکو در دقیقه ۷۸ گلزنش را بیرون کشید و محسن بنگر را وارد زمین کرد تا پرسپولیس بتواند از گل زده به خوبی دفاع کند و بنگر نقش تاثیر گذاری در آن مسابقه در فاز دفاعی ایفا کرد و بارها مانع حرکت مهاجمان استقلال در آن مسابقه شد.

اما پس از دو پیروزی، دوباره دربی هشتاد و یک با تساوی خاتمه یافت. در حالی که آبی پوشان تا ثانیه‌های واپسین بازی از حریف پیش بودند و مظلومی با وارد کردن نیروهای دفاعی سعی داشت نتیجه را حفظ کند، اما تعویض‌های برانکو در این بازی بیشتر تاثیرگذار بود و جری بنگستون در واپسین ثانیه های بازی با گلی که ثمر رساند، نتیجه مسابقه را عوض کرد تا پرسپولیس رکورد شکست ناپذیری چند ساله در دربی را حفظ کند.

البته با توجه به بازی‌های اخیر سرخابی ها در لیگ، معمولا بازیکنانی که در ترکیب اصلی بوده‌اند نتیجه بازی را رقم زده اند. اما گزینه‌های تعویض برای هر دو تیم هم بازیکنانی هستند که می‌توانند تاثیر گذار باشند.

نیمکت تیم استقلال در بازیهای اخیر تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه است. در بازیهای گذشته آبی‌پوشان نفراتی مانند امین حاج محمد، مهدی مومنی، آرش برهانی، پروپئیچ، نورافکن، وحید طالبلو، بهنام برزای و ...روی نیمکت آبی‌پوشان قرار دارند و معمولا در صورتی که استقلال بخواهد به روی دروازه حریف فشار بیاورد، پروپئیچ و یا آرش برهانی را به زمین می فرستد. از طرفی امین حاج محمدی و امید نورافکن هم جزو عناصر تدافعی آبی پوشان هستند که از شانس حضور در زمین در این مسابقه حساس برخوردانرد.

از طرفی برانکو ایوانکویچ که در چند هفته اخیر ترکیب تیمش را پیدا کرده، به احتمال فراوان با توجه به حضور علیپور در ترکیب، بنگستون را دوباره به روی نیمکت بازگرداند. کمندانی، کفشگری، اومانیا،نورمحمدی،حاتمی و ...دیگر نیمکت نشینان پرسپولیس محسوب می‌شوند. برانکو در بازی‌های اخیر که هنگامی که از حریفان پیش می‌افتاد سعی داشت تا با اضافه کردن مدافع نتیجه را حفظ کند.

اما کمندانی و بنگستون هم بازیکنانی با خصوصیات هجومی هستند. بنگستون که در دربی رفت هم موفق به گلزنی شد، مطمئنا انگیزه‌های زیادی دارد تا گلزنی در دربی را تکرار کند تا محبوبیت بیشتری به دست آورد. کمندانی هم بازیکن جوانی است که این فصل هر زمان برای پرسپولیس به میدان رفته تاثیر گذار نشان داده است و می‌تواند با توجه به انگیزه بالایی که دارد، در دربی موفق عمل کند.

با این حال باید دید که در بازی روز جمعه پرسپولیس برابر استقلال دوباره بازیکنان جایگزین تاثیرگذار ظاهر می‌شوند یا بازیکنان حاضر در ترکیب اصلی نتیجه این بازی را رقم میزنند.