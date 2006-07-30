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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

كمبود 980 ميليارد تومان اعتبار در فصل بهداشت و درمان

نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي گفت: در متمم بودجه سال 85 دولت ، اسمي از بهداشت و درمان به ميان نيامده و در چنين شرايطي به طور قطع دردي از سرانه درمان كشور دوا نمي شود.

دكتر علي باغبانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد افزود: هم اكنون دولت با كمبود 980 ميليارد تومان اعتبار در فصل بهداشت و درمان مواجه است كه از 64 ميليارد دلار اعتبار پيش بيني شده در متمم بودجه 85 ، يك ميليارد و 200 ميليون دلار به تصويب رسيده است.

وي تصريح كرد: به دليل عدم توان وزارت بهداشت و درمان در پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل ، 600 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته و علاوه بر آن نيز 200 ميليارد تومان هم براي پروژه هاي نيمه تمام در نظر گرفته شده است.

باغبانيان افزود: با توجه به اينكه زندگي 3 درصد از افراد جامعه پس از يك بار مراجعه به بيمارستان و تحت عمل جراحي قرار گرفتن ، به دليل بالا بودن هزينه هاي درمان به حالت بحراني مي رسد ، 280 ميليارد تومان اعتبار به بيماران محروم اختصاص مي يابد.

کد مطلب 359668

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