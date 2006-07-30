دكتر علي باغبانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد افزود: هم اكنون دولت با كمبود 980 ميليارد تومان اعتبار در فصل بهداشت و درمان مواجه است كه از 64 ميليارد دلار اعتبار پيش بيني شده در متمم بودجه 85 ، يك ميليارد و 200 ميليون دلار به تصويب رسيده است.

وي تصريح كرد: به دليل عدم توان وزارت بهداشت و درمان در پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل ، 600 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته و علاوه بر آن نيز 200 ميليارد تومان هم براي پروژه هاي نيمه تمام در نظر گرفته شده است.